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السعودية: اعتقال شخص ردّد شعارات مؤيدة لتنظيم الدولة في الحرم المكي (فيديو)

عناصر من الشرطة السعودية (غيتي - أرشيفية)
عناصر من الشرطة السعودية (غيتي - أرشيفية)
1/4/2021-|آخر تحديث: 2/4/202112:41 AM (مكة المكرمة)

أعلنت السعودية، أمس الخميس، ضبط شخص يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات “مؤيدة لجماعات إرهابية” في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن متحدث شرطة منطقة مكة قوله إن “قوة أمن الحرم المكي الشريف رصدت شخصا يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد”.

وأضاف المتحدث أن “قوة الأمن أوقفت الشخص على الفور واتخذت الإجراءات النظامية بحقه”، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، تداولت صحف سعودية وناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو مصور للحادثة.

ويظهر في المقطع الشخص المذكور يرتدي ثوبا تقليديا، ويحمل سكينا بيده، وهو يردد عبارات داعمة لتنظيم الدولة.

وتباينت ردود أفعال ناشطين سعوديين بعد إلقاء السلطات القبض على الرجل، وتفاعلوا مع الواقعة على وسمي #الحرم_المكي و #داعشي_في_الحرم_المكي.

وفي يونيو/حزيران عام 2017، أعلنت السلطات السعودية أنها أحبطت عملا “إرهابيا” كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة تمركزت في ثلاثة مواقع بمدينتي مكة وجدة.

وفي حينه، ذكرت وزارة الداخلية أن انتحاريًا من أفراد المجموعة فجر نفسه أثناء محاصرة القوات الأمنية له في مبنى بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام أحد المواقع، ما أسفر عن انهيار أجزاء من المبنى، وإصابة 6 وافدين مقيمين فيه، و5 من رجال الأمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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