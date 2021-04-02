السعودية: اعتقال شخص ردّد شعارات مؤيدة لتنظيم الدولة في الحرم المكي (فيديو)

أعلنت السعودية، أمس الخميس، ضبط شخص يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات “مؤيدة لجماعات إرهابية” في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن متحدث شرطة منطقة مكة قوله إن “قوة أمن الحرم المكي الشريف رصدت شخصا يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد”.

وأضاف المتحدث أن “قوة الأمن أوقفت الشخص على الفور واتخذت الإجراءات النظامية بحقه”، دون مزيد من التفاصيل.

شرطة منطقة مكة المكرمة : قوة أمن الحرم المكي الشريف تضبط شخصًا يحمل سلاحًا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام pic.twitter.com/8yKsbTHGXW — الأمن العام (@security_gov) April 1, 2021

من جانبها، تداولت صحف سعودية وناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو مصور للحادثة.

ويظهر في المقطع الشخص المذكور يرتدي ثوبا تقليديا، ويحمل سكينا بيده، وهو يردد عبارات داعمة لتنظيم الدولة.

التلفزيون السعودي: أمن الحرم المكي يلقي القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية.#مكة_المكرمة #السعودية pic.twitter.com/eOwQ1Z8j0n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2021

وتباينت ردود أفعال ناشطين سعوديين بعد إلقاء السلطات القبض على الرجل، وتفاعلوا مع الواقعة على وسمي #الحرم_المكي و #داعشي_في_الحرم_المكي.

وفي يونيو/حزيران عام 2017، أعلنت السلطات السعودية أنها أحبطت عملا “إرهابيا” كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين من قبل مجموعة تمركزت في ثلاثة مواقع بمدينتي مكة وجدة.

وفي حينه، ذكرت وزارة الداخلية أن انتحاريًا من أفراد المجموعة فجر نفسه أثناء محاصرة القوات الأمنية له في مبنى بحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام أحد المواقع، ما أسفر عن انهيار أجزاء من المبنى، وإصابة 6 وافدين مقيمين فيه، و5 من رجال الأمن.

#الحرم_المكي بصرف النظر عن الترويع الذي قام به هذا الداعشي ومن ترديد لعبارات مخالفة لفت نظري حنكة جنودنا الأبطال الذين كانوا يسيرون خلفه ومايتمتعون به من خبرة في عدم استخدام القوة لمنع انتشار الخوف بين جموع المصلين حفظكم الله للوطن 🇸🇦🇸🇦👏👏واللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان pic.twitter.com/jQrlHSCLRM — فدوى🇸🇦🇸🇦💚 (@fadwa_1974) April 1, 2021

يحدث أن يهتف شاب في الحرم المكي الشريف بتنظيم الدولة الإسلامية أو ما يُسمى بتنظيم "#داعش" المتطرف فهل يُلام هذا الشاب المسكين أم الذي يُلام هو من صنع التطرف اللاديني بقوة الحديد والنار والمنشار.؟! التطرف لا يولد إلا التطرف والضغط لا ينتج عنه سوى الانفجار "والجريمة ولاّدة".! — وسام العامري #إلا_رسول_الله ﷺ (@wesamalamery) April 1, 2021

تم القبض ولله الحمد

على إرهابي من المنتمين لداعش يحمل مسدس ويردد شعارات تمجيدية لداعش

وقام المصلون في الحرم بضربه بالكراسي

بعد التهجم على رجال أمن الحرم#الحرم_المكي pic.twitter.com/KIfJKsfiCZ — أحمد جابر الغامدي #خليك_بالبيت🇸🇦 (@SaqerGhamed) April 1, 2021

#الحرم_المكي أتوقع انه مجنون أو مريض نفسي ولا يدري وش قاعد يقول

لأن مستحيل باقي في أحد يصدق داعش أو القاعدة و الجماعات الإرهابية عموماً وهو بكامل قواه العقلية اسأل الله ان يحفظ بلادنا ومقدساتنا وثرواتنا من الحاقدين و الحاسدين وضعاف النفوس pic.twitter.com/9cipbsqhvG — Mohammed (@M_binA2) April 1, 2021