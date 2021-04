اقتربت منهم كثيرا.. أطباء ينجزون عملية قلب مفتوح رغم النيران المشتعلة في المستشفى (فيديو)

أنهى جراحون في أقصى الشرق الروسي اليوم الجمعة بنجاح، عملية قلب مفتوح رغم النيران التي كانت تقترب منهم بسبب حريق كان مستعرا في المستشفى الذي يعملون فيه.

وتعرض مستشفى جراحات القلب في مدينة “بلاغوفيتشينسك” لحريق صباح اليوم مما دعا لإجلاء 128 مريضا وسط انتشار دخان كثيف في المبنى، في وقت كان فيه فريق من ثمانية أشخاص يجرون عملية قلب مفتوح لمريض في الطابق الأرضي.

وقال الطبيب الجراح المسؤول عن العملية “فالنتين فيلاتوف” لقناة روسية “لم يكن في إمكاننا التوقف.. كان علينا إنقاذ هذا الشخص وقمنا بذلك بأعلى مستوى، العملية أُنجزت بالكامل من دون صعوبات”.

وقالت “أنتونينا سمولينا” وهي من الطاقم العلاجي “لم يحصل أي هلع”.

In Blagoveshchensk, Russia the doctors continued performing a heart surgery in a burning hospital (quoted tweet), because there was no other way to save the patient. Everyone else got evacuated but the surgery crew chose to stay behind. The surgery was eventually successful. Wow https://t.co/kcJfvr1qJs

— Maria Ermolaeva (@MariaErmolaev13) April 2, 2021