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اقتربت منهم كثيرا.. أطباء ينجزون عملية قلب مفتوح رغم النيران المشتعلة في المستشفى (فيديو)

2/4/2021-|آخر تحديث: 2/4/202105:20 PM (مكة المكرمة)

أنهى جراحون في أقصى الشرق الروسي اليوم الجمعة بنجاح، عملية قلب مفتوح رغم النيران التي كانت تقترب منهم بسبب حريق كان مستعرا في المستشفى الذي يعملون فيه.

وتعرض مستشفى جراحات القلب في مدينة “بلاغوفيتشينسك” لحريق صباح اليوم مما دعا لإجلاء 128 مريضا وسط انتشار دخان كثيف في المبنى، في وقت كان فيه فريق من ثمانية أشخاص يجرون عملية قلب مفتوح لمريض في الطابق الأرضي.

وقال الطبيب الجراح المسؤول عن العملية “فالنتين فيلاتوف” لقناة روسية “لم يكن في إمكاننا التوقف.. كان علينا إنقاذ هذا الشخص وقمنا بذلك بأعلى مستوى، العملية أُنجزت بالكامل من دون صعوبات”.

وقالت “أنتونينا سمولينا” وهي من الطاقم العلاجي “لم يحصل أي هلع”.

وأوضحت هيئات الإغاثة أن الفريق الطبي وضع سلكا كهربائيا لمد غرفة العمليات بالطاقة رغم قطع الكهرباء عن سائر أرجاء المبنى، كما وُضعت أجهزة تهوية لإزالة الدخان من المكان.

وقال نائب مدير خدمة الأوضاع الطارئة في المنطقة، في تسجيل مصور نشرته السلطات أن “السيطرة على الحريق كانت معقدة لأن النيران كانت مستعرة على كامل مساحة الموقع – أي ألف و600 متر مربع”.

وفور الانتهاء من العملية والتأكد من عدم وجود أي خطر على حياة المريض، قام الطاقم الطبي باصطحاب المريض بعد إخراجه من الموقع وذلك خلال مغادرتهم المبنى المشتعل لنقله إلى مستشفى آخر.

وأُخمد الحريق الناجم عن مشكلة كهربائية بحسب التحقيقات الأولية، من دون سقوط أي ضحايا، في حين وعدت السلطات المحلية بتكريم الأطباء الذين استمروا في العملية وأ فراد الإطفاء الذين أخمدوا الحريق.

المصدر : رويترز

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