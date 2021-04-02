أمريكا ترفع عقوبات فرضتها إدارة ترمب على “الجنائية الدولية”

رفعت الولايات المتحدة، الجمعة، العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترمب على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بعدما أثارت انتقادات دولية.

ويرفع الإجراء الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العقوبات المفروضة على بنسودا بخصوص تحقيقها في مزاعم ارتكاب قوات أمريكية جرائم حرب في أفغانستان، ويرفع القرار عقوبات كانت مفروضة أيضا على فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون.

وقال بيان بلينكن إن وزارة الخارجية ألغت أيضا إجراءات منفصلة تعود لعام 2019 وتشمل قيودا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة.

وذكر البيان “هذه القرارات تعكس ما خلصنا إليه من أن الإجراءات التي فرضت (من قبل) غير ملائمة وغير فعالة”.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة “تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل”.

غير أنه شدد على رغبة واشنطن في معالجة هذه القضايا “من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر ترمب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في “جرائم حرب محتملة” ارتكبت بأفغانستان، من دون الحصول على موافقة واشنطن.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (رويترز)

وشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.

وفي 2019، ألغى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطني بلاده.

وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية “ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي” في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.