أكثر من 100 مليون أمريكي تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا

تلقى أكثر من 100 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فيما صار بإمكان كل من تلقى اللقاح كاملًا أن يسافر دون خوف، حسبما أكدت السلطات الصحية الأمريكية.

وطبقاً لأرقام مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الجمعة، تلقى أكثر من 101.8 مليون شخص جرعة لقاح واحدة على الأقل، وتم تطعيم 58 مليونا منهم بشكل كامل، بما في ذلك نسبة أكثر من واحد من بين كل شخصين فوق سن 65 عاماً.

لكن لا يزال يتعين عليهم التحوط لدى السفر عبر الاستمرار في وضع قناع الوجه واحترام التباعد الجسدي.

وبالنسبة للسفر داخل الولايات المتحدة، لم يعد الحجر الصحي أو اختبار الكشف عن كوفيد-19 ضروريًا لمن تلقوا التطعيم بالكامل، حسب مراكز الوقاية من الأمراض، أما بالنسبة للسفر الدولي، فسيتعين عليهم إجراء اختبار سلبي قبل ركوب طائرتهم للعودة إلى الولايات المتحدة، ويُستحسن أن يجروا الاختبار مرة أخرى بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من عودتهم.

بايدن يشارك في حدث حول التطعيمات ضد فيروس كورونا في البيت الأبيض (رويترز)

انتعاش

وبفضل عطلة الربيع، انتعش السفر بقوة في الولايات المتحدة، وسجل أكثر من 1.5 مليون مسافر يوميًا في المطارات الأمريكية عدة مرات في الأسبوعين الماضيين، وهو مستوى لم يتم بلوغه منذ أكثر من عام.

وبفضل حملة التطعيم النشطة وتخفيف القيود في العديد من الولايات، بدأ الانتعاش يُلمس تدريجيًا إذ استحدثت 916 ألف وظيفة، في مارس/آذار الماضي، لا سيما في قطاعات الترفيه والفنادق والضيافة والمطاعم، وهي القطاعات التي تلقت ضربة قاسية جراء الوباء.

وبلغ عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة نحو 62 ألف إصابة جديدة في المتوسط كل يوم.

وخلال الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما معدله 2.9 مليون حقنة من أحد اللقاحات الثلاثة المصرح بها في البلاد يوميًا، وقال جيف زينتس، منسق مكافحة كوفيد في البيت الأبيض “إنها وتيرة غير مسبوقة. لا يوجد بلد آخر يقوم بتلقيح هذا العدد بهذه السرعة”.

وتعهد بايدن بأن 90% من الأمريكيين الراشدين سيكونون مؤهلين للحصول على اللقاح بحلول 19 أبريل/نيسان الجاري، وأعلن عن هدف إعطاء 200 مليون حقنة بحلول اليوم المئة من توليه منصبه.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 2.8 مليون شخص في العالم، وسجلت أعلى الوفيات في الولايات المتحدة والبرازيل.