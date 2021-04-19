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مشروع مشترك بين إسرائيل والإمارات في تكنولوجيا البيانات الضخمة.. إليك التفاصيل

الرئيس التنفيذي لشركة G42 الإماراتية، بينغ شياو(يمين) و يوآف هار إيفين، الرئيس التنفيذي لشركة رافائيل الإسرائيلية (حساب الشركة الإماراتية على تويتر)
الرئيس التنفيذي لشركة G42 الإماراتية، بينغ شياو(يمين) و يوآف هار إيفين، الرئيس التنفيذي لشركة رافائيل الإسرائيلية (حساب الشركة الإماراتية على تويتر)
19/4/2021-|آخر تحديث: 19/4/202108:23 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة إماراتية وأخرى مملوكة لإسرائيل، اليوم الإثنين، عن تعاون مشترك في مشروع لمعالجة البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في توثيق جديد ومتسارع لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت شركة التكنولوجيا الإماراتية “جي42” في أبوظبي، والتي يرأسها مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، وشركة رفائيل الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية الحكومية، اليوم، إنهما أقامتا مشروعا مشتركا للتطبيقات التجارية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة.

وتقول الشركتان إن المشروع الذي يحمل اسم “بريسايت إيه.آي” يضم موقعا للبحث والتطوير في إسرائيل وسيبتكر منتجات لقطاعات مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والسلامة العامة للبيع في إسرائيل والإمارات والعالم.

وقال سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجه إن المشروع المشترك يعزز العلاقات بين إسرائيل والإمارات وفرص النمو الاقتصادي.

وتأسست شركة “جي42” للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في عام 2018 وتعمل مع الحكومة وعملاء من القطاع الخاص ويساهم فيها أيضا طحنون بن زايد وأصبحت، في سبتمبر/أيلول الماضي، أول شركة إماراتية تفتح مكتبا دوليا في إسرائيل بعد الإعلان عن التطبيع بين البلدين، في أغسطس/آب الماضي.

ويستثمر في الشركة صندوق الثروة السيادي لحكومة أبوظبي “مبادلة” منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وفي الأسبوع الماضي استثمرت سيلفر ليك الأمريكية للاستثمار المباشر لمساعدة الشركة على التوسع.

التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

ووقّعت الإمارات وإسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية “طعنة في ظهر فلسطين”.

وفي 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الإمارات المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبو ظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية.

ومطلع مارس/آذار الماضي وصل آل خاجة، أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل، وتعهد ببناء علاقات ثنائية جديدة.

وقدم آل خاجة، أول سفير إماراتي لدى تل أبيب أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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