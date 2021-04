مشروع مشترك بين إسرائيل والإمارات في تكنولوجيا البيانات الضخمة.. إليك التفاصيل

أعلنت شركة إماراتية وأخرى مملوكة لإسرائيل، اليوم الإثنين، عن تعاون مشترك في مشروع لمعالجة البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في توثيق جديد ومتسارع لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت شركة التكنولوجيا الإماراتية “جي42” في أبوظبي، والتي يرأسها مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، وشركة رفائيل الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية الحكومية، اليوم، إنهما أقامتا مشروعا مشتركا للتطبيقات التجارية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة.

We are proud to announce #Presight.AI, our new JV with @RAFAELdefense to develop commercial #AI and #BigData technologies for multiple sectors in the #UAE, #Israel and globally.

Read more here: https://t.co/IqSFYE2upH pic.twitter.com/cDS5WafUkj

— G42 (@G42ai) April 19, 2021