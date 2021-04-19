البث الحي
الأخبار|الولايات المتحدة

لقطات تحبس الأنفاس لجهاز مشي كهربائي يسحب طفلا.. كيف انتهى الأمر؟ (فيديو)

لقطة من الفيديو المرعب (فيسبوك)
لقطة من الفيديو المرعب (فيسبوك)
19/4/2021-|آخر تحديث: 19/4/202102:23 PM (مكة المكرمة)

بثت هيئة السلامة الأمريكية مقطع فيديو مرعب يظهر طفلًا صغيرًا يتم سحبه تحت جهاز مشي كهربائي من نوع (بيلوتون)، وذلك كطلقة تحذير للأبوين في المنزل بعد تقارير عن حوادث مشابهة.

ونصحت الهيئة الأمريكية بالتوقف فورًا عن استخدام معدات التمرين إذا كان لديهم أطفال أو حيوانات أليفة في البيت. وقالت إنها تلقت تقارير عن أطفال وحيوانات أليفة يتم جرهم وتثبيتهم وحبسهم تحت الأسطوانة الخلفية لجهاز المشي.

ويظهر مقطع الفيديو كيف تم سحب صبي من الأسفل بعد أن بدأ اللعب بكرة وردية اللون بالقرب من الآلة التي كانت تعمل. تم شد الجهاز ذراعيه من الأسفل قبل أن يتمكن من الهروب؛ ولكن بعد ذلك تم سحبه مرة أخرى حتى يصبح الجزء العلوي من جسمه بالكامل أسفل جهاز المشي.

ولحسن الحظ تمكن الطفل من تحرير نفسه والابتعاد عن الآلة. وتعرض أطفال آخرون لإصابات من بينها كسور وجروح وثقتها الهيئة بنحو 39 حادثة، بينما توفي طفل إثر تعرضه لحادث آخر مع الجهاز ذاته.

وقالت شركة بيلوتون ومقرها نيويورك في بيان صحفي إن التحذير من الجهة المنظمة بعدم استخدام جهاز المشي كان “غير دقيق ومضلل”.

وأضافت أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام جهاز المشي طالما تم إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عنه، ويتم إيقاف تشغيله عند عدم استخدامه وإزالة مفتاح الأمان الخاص به.

وارتفعت مبيعات معدات Peloton خلال الوباء حيث يتجنب الناس الصالات الرياضية، ويمارسون الرياضة في المنزل بدلًا من ذلك. وحققت الشركة عائدات بقيمة مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، أي أكثر من ضعف إيراداتها عن الفترة نفسها من العام السابق.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

ماريا كلارا.. ابنة راهبة سابقة اختارت الإسلام والدعوة إليه في القدس والأمريكيتين (فيديو)

سفيرة أفغانستان بالولايات المتحدة: هذا ما يعنيه انسحاب القوات الأمريكية من بلادنا (فيديو)

رؤيا رحماني سفيرة الجمهورية الأفغانية الإسلامية لدى الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: لحظة إسقاط طائرة حربية بالقرب من شاطئ مأهول في فلوريدا ونجاة الطيار

صورة للطائرة بعد سقوطها (مواقع التواصل)

“نفسي أشوفك وأسمع صوتك وأحضنك”.. رسالة من زوجة البلتاجي لابنها المعتقل منذ سنوات (فيديو)

أنس البلتاجي معتقل منذ أكثر من 7 سنوات في زنزانة انفرادية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي

“رابعة مذبحة”.. غضب في مصر بعد عرض حلقة الفض بمسلسل الاختيار 2 (فيديو)

سيدة مصرية تجرى باكية من هول المشهد الذي تركته خلفها خلال اقتحام قوات الجيش والشرطة لميدان رابعة العدوية (epa)

خبراء للجزيرة مباشر: تصريحات أبي أحمد بشأن الملء الثاني لسد النهضة مناورة سياسة (فيديو)

إثيوبيا: لن نوافق أبدًا على الشروط غير المنصفة لمصر والسودان بشأن سد النهضة (أسوشيتد برس)

في ظل أزمة سياسية.. الرئيس التونسي يؤجج الخلاف مع رئيس الوزراء.. والأخير يرد (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال احتفال بالذكرى الـ65 لعيد قوات الأمن الداخلي (مواقع التواصل الاجتماعي)