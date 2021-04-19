لقطات تحبس الأنفاس لجهاز مشي كهربائي يسحب طفلا.. كيف انتهى الأمر؟ (فيديو)

بثت هيئة السلامة الأمريكية مقطع فيديو مرعب يظهر طفلًا صغيرًا يتم سحبه تحت جهاز مشي كهربائي من نوع (بيلوتون)، وذلك كطلقة تحذير للأبوين في المنزل بعد تقارير عن حوادث مشابهة.

ونصحت الهيئة الأمريكية بالتوقف فورًا عن استخدام معدات التمرين إذا كان لديهم أطفال أو حيوانات أليفة في البيت. وقالت إنها تلقت تقارير عن أطفال وحيوانات أليفة يتم جرهم وتثبيتهم وحبسهم تحت الأسطوانة الخلفية لجهاز المشي.

ويظهر مقطع الفيديو كيف تم سحب صبي من الأسفل بعد أن بدأ اللعب بكرة وردية اللون بالقرب من الآلة التي كانت تعمل. تم شد الجهاز ذراعيه من الأسفل قبل أن يتمكن من الهروب؛ ولكن بعد ذلك تم سحبه مرة أخرى حتى يصبح الجزء العلوي من جسمه بالكامل أسفل جهاز المشي.

ولحسن الحظ تمكن الطفل من تحرير نفسه والابتعاد عن الآلة. وتعرض أطفال آخرون لإصابات من بينها كسور وجروح وثقتها الهيئة بنحو 39 حادثة، بينما توفي طفل إثر تعرضه لحادث آخر مع الجهاز ذاته.

وقالت شركة بيلوتون ومقرها نيويورك في بيان صحفي إن التحذير من الجهة المنظمة بعدم استخدام جهاز المشي كان “غير دقيق ومضلل”.

وأضافت أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام جهاز المشي طالما تم إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عنه، ويتم إيقاف تشغيله عند عدم استخدامه وإزالة مفتاح الأمان الخاص به.

وارتفعت مبيعات معدات Peloton خلال الوباء حيث يتجنب الناس الصالات الرياضية، ويمارسون الرياضة في المنزل بدلًا من ذلك. وحققت الشركة عائدات بقيمة مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، أي أكثر من ضعف إيراداتها عن الفترة نفسها من العام السابق.