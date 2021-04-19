بالصور.. علماء يكتشفون بقايا ديناصور آكل للعشب في الصحراء الأكثر جفافا في العالم

اكتشف علماء في صحراء أتاكاما في تشيلي وهي الأكثر جفافا في العالم، بقايا نوع لم يكن معروفا من قبل من الديناصورات التي عاشت قبل ملايين السنين وسط الخضرة فيما أصبح الآن سطحا قاحلا تغطيه صخور ورمال.

وعثر فريق يقوده عالم الجيولوجيا التشيلي كارلوس أريفالو على بقايا الديناصور أراكار ليسانانتي، ومعناها (عظام أتاكاما) بلغة كونزا، على بعد 75 كيلومترا جنوب مدينة كوبيابو الصحراوية.

وكان لما يسمى تيتانوصور رأس صغير وعنق طويل وذيل إضافة إلى ظهر مسطح بشكل غير عادي مقارنة بأمثاله.

وتشير دراسات حديثة خاصة بالحفريات إلى أن أراكار عاش وسط نباتات مزهرة وسراخس وأشجار نخيل خلال العصر الطباشيري منذ 66 إلى 80 مليون سنة. وعلى عكس ذلك فإن أجزاء من صحراء أتاكاما اليوم لم تشهد مطرا منذ مئة عام وبالتالي ليس فيها حياة نباتية أو حيوانية تُذكر.



ويعتبر اكتشاف تيتانوصور على الجانب الغربي من جبال الإنديز بأمريكا الجنوبية أمرا نادرا على الرغم من العثور على العديد من الأنواع في الأرجنتين والبرازيل شرقا.

واكتُشفت بقايا الديناصور أول مرة في تسعينيات القرن الماضي ووصفها العلماء في مجلة البحوث الطباشيرية.

ويبدو أراكار أيضا أصغر حجما مقارنة مع بعض التيتانوصورات الأخرى. ويقول العلماء إن الأرجنتينوصور، الذي اكتُشف على الجانب الشرقي من جبال الإنديز في الأرجنتين المجاورة، كان أطول بأكثر من أربعة أمثال.

وستُعرض بقايا الديناصور في متحف تشيلي للتاريخ الطبيعي على الرغم من أنه مغلق حاليا في إطار القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.









