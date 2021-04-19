بحسب دراسة واقعية: فاعلية لقاح “سبوتنيك في” الروسي تصل إلى 97%

قال العالم الروسي دنيس لوجونوف، وهو من كبار مطوري لقاح “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا إن اللقاح الروسي أثبت أنه فعال بنسبة 97.6 % ضد وباء كوفيد19، وذلك حسب دراسة تقييم على أرض الواقع ارتكزت على بيانات إحصائية شملت 3.8 مليون شخص.

وأضاف لوغونوف إن معدل الفاعلية الجديد لها اللقاح أعلى بكثير من معدل 91.6% الذي اتضح في نتائج تجربة واسعة النطاق للقاح ونشرتها مجلة (لانسيت) الطبية أوائل هذا العام.

وأوضح لوجونوف في محاضرة أمام أكاديمية العلوم الروسية أنه باستخدام قاعدة بيانات الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، قام العلماء في معهد (جمالايا) بموسكو الذي طوره بحساب معدل الفاعلية الواقعية له بنسبة 97.6%.

وكان لقاح “سبوتنيك في” الروسي لمكافحة فيروس كورونا قد تسبب في انقسام أوربي منذ بداية العام.

وحذرت وكالة الأدوية الأوربية من اللقاح الروسي بدعوى عدم خضوعه لمزيد من التجارب السريرية. كما حث مسؤول كبير في الوكالة الامتناع عن منح الموافقة للقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19 بينما تراجع الوكالة سلامته وفاعليته.

ورغم أن اللقاح قدم دليلا قويا على قدرات روسيا العلمية والتقنية فقد شكك معارضو إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اللقاح عند إعلان موافقة الجهات الرقابية عليه في موسكو، في أغسطس/آب الماضي، بيد أن هذا التشكيك خفت تدريجيا لأن العلماء الروس فاجأوا الغرب مرة أخرى.

ويبدو أن إعلان مركز (جامالايا) الوطني الروسي للأبحاث وعلم الأوبئة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي عن الاكتشافات الجديدة الخاصة بفعالية لقاح سبوتنيك الروسي دفعت مسؤولو الاتحاد الأوربي في بروكسل إلى إعادة النظر في تقييمها السابق للقاح الروسي.

وقالت وكالة بلومبرغ في بيان لها إن التحاليل المخبرية الجديدة استندت إلى بيانات من 3،8 مليون روسي تم تطعيمهم بعنصري اللقاح ما بين، 5 ديمسبر/ كانون الأول 2020 إلى 31 مارس/ آذار2021.

وقال البيان إن معدل العدوى ابتداء من اليوم الـ 35 من تاريخ الجرعة الأولى بلغ 0،027 فقط مقارنة بـ 1،1 من السكان البالغين الذين لم يتم تطعيمهم باللقاح.