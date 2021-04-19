شاهد: لحظة إسقاط طائرة حربية بالقرب من شاطئ مأهول في فلوريدا ونجاة الطيار

نجا طيار من إصابة خطيرة بعد أن هبطت طائرة من حقبة الحرب العالمية الثانية بأمان بالقرب من الشاطئ في ساتيلايت بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية خلال معرض الطيور الحربية الجوي قبل يومين، بحسب المنظمين.

وقال المنظمون إن الطائرة سقطت بسبب “عطل ميكانيكي” وإن الطيار تمكن من إسقاطها بالقرب من الشاطئ بينما تمكّن رجال الإنقاذ من السيطرة على الموقف، وأوضحوا أن الطيار بخير ولم يصب أحد بأذى.

مصور المقطع نيكولاس هاولي كان يشاهد العرض الجوي على الشاطئ مع عائلته عندما التقط لحظة تحليق الطائرة فوق رؤوس السبّاحين قبل أن تسقط في الماء.

وقال هاولي في الفيديو “أنا سعيد للغاية لأنه لم يتعرض أحد للأذى”، وذكر أن ألف زائر كانوا على الشاطئ عندما سقطت الطائرة.