ريال مدريد والسيتي وتشيلسي قد يتم استبعادهم من قبل نهائي دوري الأبطال.. ماذا حدث؟

قال يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوربي (اليويفا) لهيئة الإذاعة الدنماركية إنه يتوقع أن يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال هذا الموسم.

وأضاف “يجب استبعاد هذه الأندية وأتوقع أن يحدث ذلك يوم الجمعة. وبعدها يجب أن نصل إلى قرار بشأن كيفية إنهاء هذا الموسم في دوري أبطال أوربا”.

وأكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الاثنين، إمكانية إيقاف الأندية واللاعبين المرتبطين بدوري السوبر الأوربي الجديد ومنعهم من المشاركة في جميع بطولات الاتحاد وكأس العالم “بأسرع ما يمكن”.

وفي حديثه إلى الاجتماع الطارئ لليويفا بعد يوم من الإعلان عن الدوري الجديد، شن تشيفرين هجوما شديدا على هذه المقترحات التي واجهت معارضة واسعة النطاق داخل أروقة اللعبة الشعبية وخارجها.

وقال المسؤول “حتى الآن نعكف على تقييم الموقف مع طاقمنا القانوني لكننا سنتخذ جميع القرارات الجزائية الممكنة وسنبلغكم بذلك في أقرب فرصة ممكنة”.

وكان من المقرر أن يوافق الاجتماع على خطط لتوسعة دوري أبطال أوربا لكن البطولة الجديدة التي أعلن عن إطلاقها 12 ناديا من أبرز أندية القارة، أمس الأحد، هيمنت على المشهد.

وقال تشيفرين أيضا “اليويفا وعالم كرة القدم يقف صفا واحدا في مواجهة المقترحات المخزية والأنانية الجديدة التي قدمتها بضعة أندية أوربية يحركها الجشع. نحن جميعا متحدون في مواجهة هذا المشروع العبثي”.

وسيمول بنك جيه.بي مورجان الاستثماري دوري السوبر الأوربي الجديد والذي يضم 12 ناديا من بينها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وسينافس دوري أبطال أوربا التي أسسها اليويفا.

وكان الاجتماع مخططا منذ البداية للتأكيد على خطط توسيع دوري أبطال أوربا لتشمل 36 فريقا بدلا من 32 لكن المسابقة الجديدة هيمنت على المشهد.

وشدد تشيفرين على أن دوري السوبر يتعارض مع جوهر كرة القدم الأوربية حيث يمكن لجميع الأندية أن تحلم باللعب في دوري الأبطال.

وسيمنح جيه.بي مورجان الأندية المؤسسة 3.5 مليار يورو (4.21 مليار دولار) للإنفاق في البنية التحتية والتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ودخلت المعركة الشرسة للسيطرة على اللعبة وإيراداتها الضخمة مرحلة جديدة بعد الخطاب الذي أرسله 12 ناديا إلى اليويفا وأعلنت الأندية المؤسسة اتخاذ إجراءات قانونية لحماية مصالحها.

