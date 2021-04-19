تتجاوز 1.5 مليار دولار.. إسرائيل واليونان توقعان أكبر صفقة عسكرية بينهما

وقعت إسرائيل واليونان، الأحد، أكبر صفقة عسكرية بين البلدين وقالت إسرائيل إن الصفقة ستعزز الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وتتضمن الصفقة بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية عقدا بقيمة 1.65 مليار دولار تقوم بموجبه شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية بإنشاء وتشغيل مركز تدريب للقوات الجوية اليونانية لمدة 22 عاما.

وأضافت أن مركز التدريب سيكون على غرار أكاديمية الطيران الإسرائيلية وسيزود بعشر طائرات تدريب من طراز إم-346 الإيطالية.

كما ستقدم الشركة الإسرائيلية معدات تحديث وتشغيل طائرات “تي-6” اليونانية والدعم في مجالات التدريب والإمداد وأجهزة المحاكاة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن هذه الصفقة ستقوي اقتصادي إسرائيل واليونان وتعمق العلاقات على المستويات الدفاعية والاقتصادية والسياسية.

ويأتي الإعلان بعد اجتماع تم عقده في قبرص، الجمعة الماضي، بين وزراء الخارجية في الإمارات واليونان وقبرص وإسرائيل واتفق خلاله الوزراء على تعزيز التعاون بين بلدانهم.

وبالتزامن مع الصفقة أعلن الجيش الإسرائيلي بدء سلاحي الجو الإسرائيلي واليوناني تدريبات مشتركة في اليونان.

وقامت مقاتلات إسرائيلية بتدريبات على مواجهة منظومة إس-300 روسية الصنع في جزيرة كريت في تمرين سابق.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في قيادة الجيش اليوناني أنه لم يتم تفعيل منظومة إس-300 في التدريب المشترك الذي بدأ، الأحد.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا بين اليونان وتركيا بسبب الخلاف على مناطق الصلاحية البحرية.

وفي مارس/ آذار الماضي، أخطرت تركيا اليونان وإسرائيل والاتحاد الأوربي بضرورة الحصول على إذن من تركيا بخصوص الأنشطة التي تمس جرفها القاري شرقي البحر المتوسط.

جاء ذلك عبر مذكرات احتجاج أرسلتها أنقرة للأطراف الثلاثة على خلفية مرور المسار المفترض للكوابل البحرية في مشروع ربط شبكات الكهرباء بين إسرائيل واليونان وقبرص من الجرف القاري لتركيا شرقي المتوسط.

ووقعت إسرائيل واليونان وقبرص، في 8 من مارس/آذار الماضي، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث عبر كوابل بحرية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوربي.