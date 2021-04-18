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وصفه الإعلام بـ “أحلى فيديو”.. شاهد تصرف مضيفة تجاه طفلة بكت بشدة أثناء غياب أمها

مضيفة تغمر طفلة بحنان بالغ أثناء غياب والدتها (مواقع التواصل)
مضيفة تغمر طفلة بحنان بالغ أثناء غياب والدتها (مواقع التواصل)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202103:06 PM (مكة المكرمة)

أثار تصرف نبيل من مضيفة طيران تجاه “راكبة صغيرة”، اهتمام رواد التواصل الاجتماعي داخل بيلاروسيا وخارجها، بعد انتشار فيديو لها اعتبرته وسائل إعلام “أحلى فيديو” لهذا اليوم.

وأمس السبت، حلّقت مصورة الفيديو وتدعى أليسا على متن رحلة مينسك-قبرص التابعة لشركة طيران بيلافيا. وحين ذهبت إحدى المسافرات إلى المرحاض بدأت طفلتها في البكاء بشدة وانفجرت في الدموع.

وسرعان ما تدخلت المضيفة وحملت الطفلة الصغيرة بين ذراعيها وبدأت تهزها في حنو بالغ فهدأت على الفور. ولاحظت أليسا اسم الفتاة من الشارة الموجودة على صدرها وهي تدعى زلاتا بيرغ.

وأشارت مصورة الفيديو إلى وجود ركاب آخرين مع أطفال على متن الطائرة، لكن لم يكن لدى أحد الوقت لفعل أي شيء تجاه هذه الصغيرة عندما تدخلت المضيفة.

تأثر رواد منصات التواصل بالمشهد الإنساني من مهنية تتمتع بقلب أم طيب ورحيم، مطالبين شركة الطيران التابعة لها بمكافأتها أو على الأقل شكرها على هذا الصنيع.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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