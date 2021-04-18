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مصر.. وفاة 6 أطباء خلال 24 ساعة وسوهاج تستغيث بعد تزايد “مرعب” لضحايا كورونا

الأطباء والممرضون في مصر يقفون في الصفوف الأمامية في مواجهة وباء كورونا (مواقع التواصل)
الأطباء والممرضون في مصر يقفون في الصفوف الأمامية في مواجهة وباء كورونا (مواقع التواصل)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202112:22 PM (مكة المكرمة)

أعلنت نقابة أطباء مصر أمس وفاة 5 من كوادرها خلال 24 ساعة إثر إصابتهم بفيروس كورونا قبل أن تعلن اليوم عن وفاة سادس، بينما أغرق أهالي سوهاج منصات التواصل باستغاثات بعد تزايد ملفت في حالات الإصابة.

ونعت النقابة أمس السبت وفاة 5 أطباء في يوم واحد إثر مضاعفات كورونا، قبل أن تعلن صباح اليوم الأحد وفاة طبيب آخر في سوهاج، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الكوادر الطبية إلى 462 منذ تفشي الجائحة في مصر.

وتشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في نسب الوفيات بين الأطباء، بينما حذرت النقابة العام الماضي من انهيار النظام الصحي واتهمت وزارة الصحة بالتقاعس في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومطلع العام الجاري، أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية (غير حكومي) دراسة أظهرت وجود نقص كبير بالقطاع الطبي في مصر بسبب هجرة الأطباء للخارج والتي تزايدت عقب الموجة الأولى لفيروس كورونا، وقدرت عددهم بنحو 7 آلاف طبيب.

وفي صيف عام 2019، أظهرت دراسة أعدها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزارة الصحة، أن القوة الحالية للأطباء داخل مصر لا تتجاوز نسبة 38% من القوى الأساسية المرخص لها بمزاولة المهنة.

سوهاج تستغيث

في السياق، تصدر وسما (#الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب) و(#سوهاج_تستغيث) قائمة الأعلى تفاعلًا على موقع تويتر مصر، ونشر المغردون شكاوى بعد تزايد ملفت في أعداد الإصابات والوفيات داخل المحافظة جراء كورونا.

واستغاث الأهالي عبر منصات التواصل لسرعة تدخل المسؤولين، كما حذر أطباء عبر حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي، من تفاقم الأوضاع وزيادة الأعداد بالمحافظة مع عدم توافر أماكن في المستشفيات وأسطوانات الأكسجين.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، لصحيفة محلية، عن تصدر سوهاج أعلى المحافظات إصابة بكورونا، وأضاف أن القدرة الاستيعابية لمستشفيات سوهاج تتضاءل.

وقال إن سوهاج سجلت الجمعة 140 حالة من بينها 70 تخضع للعزل المنزلي، و14 حالة وفاة واصفًا الوضع بالمقلق، محذرًا المواطنين من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الفيروس.

ووفق آخر إحصائية رسمية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 215 ألف و484 من ضمنهم 162 ألف و714 حالة تم شفاؤها، و12 ألف و694 حالة وفاة.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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