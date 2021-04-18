مصر.. وفاة 6 أطباء خلال 24 ساعة وسوهاج تستغيث بعد تزايد “مرعب” لضحايا كورونا

أعلنت نقابة أطباء مصر أمس وفاة 5 من كوادرها خلال 24 ساعة إثر إصابتهم بفيروس كورونا قبل أن تعلن اليوم عن وفاة سادس، بينما أغرق أهالي سوهاج منصات التواصل باستغاثات بعد تزايد ملفت في حالات الإصابة.

ونعت النقابة أمس السبت وفاة 5 أطباء في يوم واحد إثر مضاعفات كورونا، قبل أن تعلن صباح اليوم الأحد وفاة طبيب آخر في سوهاج، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الكوادر الطبية إلى 462 منذ تفشي الجائحة في مصر.

وتشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في نسب الوفيات بين الأطباء، بينما حذرت النقابة العام الماضي من انهيار النظام الصحي واتهمت وزارة الصحة بالتقاعس في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومطلع العام الجاري، أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية (غير حكومي) دراسة أظهرت وجود نقص كبير بالقطاع الطبي في مصر بسبب هجرة الأطباء للخارج والتي تزايدت عقب الموجة الأولى لفيروس كورونا، وقدرت عددهم بنحو 7 آلاف طبيب.

نقابة الأطباء في #مصر تنعي وفاة 6 أطباء في 24 ساعة إثر إصابتهم بفيروس #كورونا.. وعدد ضحايا الكوادر الطبية يصل 461@ajmhashtag pic.twitter.com/3ajH2p63ji — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2021

وفي صيف عام 2019، أظهرت دراسة أعدها المجلس الأعلى للجامعات والمكتب الفني لوزارة الصحة، أن القوة الحالية للأطباء داخل مصر لا تتجاوز نسبة 38% من القوى الأساسية المرخص لها بمزاولة المهنة.

سوهاج تستغيث

في السياق، تصدر وسما (#الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب) و(#سوهاج_تستغيث) قائمة الأعلى تفاعلًا على موقع تويتر مصر، ونشر المغردون شكاوى بعد تزايد ملفت في أعداد الإصابات والوفيات داخل المحافظة جراء كورونا.

سيادة المحافظ Tarek El Feki

سوهاج تستغيث وتحتضر من فتك كورونا في ظل تكتيم إعلامي متعمد#الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب#حظر_قبل_فوات_الاوان#اغلاق_ولوجزئي_لمحافظة_سوهاج — Nesma Ebrahim (@NesmaEb87869863) April 17, 2021

واستغاث الأهالي عبر منصات التواصل لسرعة تدخل المسؤولين، كما حذر أطباء عبر حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي، من تفاقم الأوضاع وزيادة الأعداد بالمحافظة مع عدم توافر أماكن في المستشفيات وأسطوانات الأكسجين.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، لصحيفة محلية، عن تصدر سوهاج أعلى المحافظات إصابة بكورونا، وأضاف أن القدرة الاستيعابية لمستشفيات سوهاج تتضاءل.

وقال إن سوهاج سجلت الجمعة 140 حالة من بينها 70 تخضع للعزل المنزلي، و14 حالة وفاة واصفًا الوضع بالمقلق، محذرًا المواطنين من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الفيروس.

ووفق آخر إحصائية رسمية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 215 ألف و484 من ضمنهم 162 ألف و714 حالة تم شفاؤها، و12 ألف و694 حالة وفاة.

هو كفاية رد رئيس الجامعة ..

الرد دا محتاج ينتشر و يوصل ..

رد د احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بيأكد زيادة الاعداد اهو ..@Amradib#سوهاج_تستغيث#الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب pic.twitter.com/uaVeDqSB2K — Karim Ashraf (@generous_dr) April 18, 2021

القري بالذات بقت حاجه صعبه جداً ، ممكن تلاقي القريه عباره عن بؤره للوباء ، في كل شارع حالة وفاة علي الأقل كل يوم. سوهاج تستغيث وتحتضر من فتك كورونا في ظل تكتيم إعلامي متعمد

لنا الله.#سوهاج_تستغيث #الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب pic.twitter.com/KnzZyiRUv8 — Mahmoud Omran (@MahmoudBadeen) April 18, 2021

ياخي حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيسكت عن الهرجلة اللي بتحصل الحالات الخطيرة هنا بتستغيث والعادية مش لاقية سراير وفيه ناس لسه مغيبة اتقوا الله في نفسكو واهلكو والدكاترة اللي نازلة شغلها مرعوبة ربنا يتولانا يارب#سوهاج_تستغيث https://t.co/JxC9Np0MRw — Samar (@SElkousy) April 18, 2021

#سوهاج_تستغيث

نقيب الأطباء بسوهاج يخرج عن صمته عــاجــل | نقيب أطباء سوهاج : يطلب من محافظ سوهاج بعمل حظر تجوال كلي لمحافظة سوهاج فقط قبل فوات الآوان .. جاء ذلك بعد تسجيل 14 حاولة وفاة بكورونا في الساعات الأخيرة ..

وبعد إزدياد اعداد المصابين وتكدس المستشفيات في آخر 15 يوم — ابوالنور احمد (@Abuelnour12) April 17, 2021

#سوهاج_تستغيث الاطباء اليوم فقدو ارواحهم بكورونا اللهم ارحمهم واجعلهم من الشهداء pic.twitter.com/efeIAPVjXD — ﮼اسلام،ممدوح،العناني (@Eslam20319545) April 18, 2021