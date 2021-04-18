مصر.. قتلى وجرحى بالعشرات إثر خروج قطار عن القضبان في القليوبية (فيديو)

قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين إثر خروج قطار عن القضبان في محافظة القليوبية شمالي البلاد، في حادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر.

وقالت هيئة السكك الحديدية إنه “اثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة الي المنصوره وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف علي أسباب الحادث”.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر أمنية وطبية، قولها إن “الحادث أسفر عن سقوط 8 قتلى وفق حصر مبدئي”.

فيما أوردت صحيفة “أخبار اليوم” عن مصادر مطلعة (لم تسمها) قولها إن “عدد المصابين جراء الحادث بلغ 103 أشخاص حتى الآن”.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، إصابة 97 راكبًا في حادث القطار، ولم تفد الوزارة بوقوع أي وفيات.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة في بيان بنقل المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي)، وأنهم يتلقون العلاج مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات القليوبية.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا تسجيلا مصورا قالوا إنه لحادث انقلاب قطار بين طوخ وبنها بمحافظة القليوبية.

عاجل | هلع وذعر في اللحظات الأولى لانقلاب قطار بالقرب من محطة طوخ في القليوبية pic.twitter.com/b6OQCgpz88 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 18, 2021

وأواخر الشهر الماضي الماضي، وقع حادث تصادم بين قطارين في طهطا بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد، وأسفر عن وفاة أكثر من 20 شخصًا وإصابة نحو مئتين آخرين.

وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية تسارع في معدلات حوادث القطارات، كما تعد حوادث الطرق فيها واحدة من أعلى النسب عالميا.