البث الحي
تحديث مستمر
الأخبار|مصر

مصر.. قتلى وجرحى بالعشرات إثر خروج قطار عن القضبان في القليوبية (فيديو)

ضحايا بالعشرات في خروج قطار عن مساره في طوخ (مواقع التواصل)
ضحايا بالعشرات في خروج قطار عن مساره في طوخ (مواقع التواصل)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202106:06 PM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين إثر خروج قطار عن القضبان في محافظة القليوبية شمالي البلاد، في حادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر.

وقالت هيئة السكك الحديدية إنه “اثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة الي المنصوره وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف علي أسباب الحادث”.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصادر أمنية وطبية، قولها إن “الحادث أسفر عن سقوط 8 قتلى وفق حصر مبدئي”.

فيما أوردت صحيفة “أخبار اليوم” عن مصادر مطلعة (لم تسمها) قولها إن “عدد المصابين جراء الحادث بلغ 103 أشخاص حتى الآن”.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، إصابة 97 راكبًا في حادث القطار، ولم تفد الوزارة بوقوع أي وفيات.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة في بيان بنقل المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي)، وأنهم يتلقون العلاج مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات القليوبية.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا تسجيلا مصورا قالوا إنه لحادث انقلاب قطار بين طوخ وبنها بمحافظة القليوبية.

وأواخر الشهر الماضي الماضي، وقع حادث تصادم بين قطارين في طهطا بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد، وأسفر عن وفاة أكثر من 20 شخصًا وإصابة نحو مئتين آخرين.

وشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية تسارع في معدلات حوادث القطارات، كما تعد حوادث الطرق فيها واحدة من أعلى النسب عالميا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

حول هذه القصة

“لن أستقيل إخلاصا لمصر” ناشطون ينتقدون تصريحات وزير النقل بعد فاجعة تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

انتقد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وزير النقل كامل الوزير، التي قال فيها إنه لن يستقيل معزيا ذلك بأنه لن يتخلى عن وطنه وعن المسؤولية التي كلفها بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

28/3/2021
المزيد من الأخبار

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد تعبئة سد النهضة في موعده والسودان يتوجه لمجلس الأمن

لقاء سابق بين رئيسي وزراء إثيوبيا (غيتي)

الفلسطينيون يحيون “يوم الأسير” وتضامن واسع على منصات التواصل (فيديو)

لحماية الأطفال.. مايكروسوفت تضيف خاصية جديدة إلى متصفح الإنترنت “إيدج”

طفلة تتصفح الإنترنت (غيتي)

قنابل صوتية وضرب مبرح.. اعتداءات على سجناء سياسيين في البحرين والسلطات ترد

محتجون يطالبون بالإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

الحقيقة الغائبة في أزمة السد الإثيوبي

عبد الناصر سلامة يكشف لـ “الجزيرة مباشر”: دول عربية شجعت إثيوبيا على بناء سد النهضة (فيديو)

رغم نفي القضاء المصري.. مسلسل “الاختيار” يحرض على المعتقلة سامية شنن بواقعة مفبركة

المعتقلة المصرية سامية شنن تعرضت لحملة تحريض واسعة من وسائل الإعلام المصرية (الجزيرة)

“رابعة مذبحة”.. غضب في مصر بعد عرض حلقة الفض بمسلسل الاختيار 2 (فيديو)

سيدة مصرية تجرى باكية من هول المشهد الذي تركته خلفها خلال اقتحام قوات الجيش والشرطة لميدان رابعة العدوية (epa)