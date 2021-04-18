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لحماية الأطفال.. مايكروسوفت تضيف خاصية جديدة إلى متصفح الإنترنت “إيدج”

طفلة تتصفح الإنترنت (غيتي)
طفلة تتصفح الإنترنت (غيتي)
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202104:31 PM (مكة المكرمة)

أضافت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت خاصية جديدة إلى برنامج تصفح الإنترنت (إيدج) لتوفير بيئة آكثر أمنًا للأطفال.

وتتيح الخاصية الجديدة (كيدز مود) للآباء ضبط برنامج المتصفح (إيدج) عليها عند ترك جهاز الكمبيوتر للأطفال حيث لن يتم الوصول إلا إلى مواقع الإنترنت المناسبة لهم.

ويمكن تشغيل المتصفح على وضع (كيدز مود) من خلال رمز البروفايل الموجود في الجزء الأيمن من أعلى نافذة المتصفح.

وبمجرد تفعيل الوضع سيظهر للأطفال لوحات ملونة بشخصيات ديزني وبيكسر لتصبح صورة سطح المكتب.

ويمكنهم التنقل بين حوالي 70 موقعًا إلكترونيًا تقدم محتوى مناسبا لهم. كما يمكن للآباء تعديل القائمة بإضافة أو حذف ما يريدونه من مواقع.

متصفح الإنترنت “إيدج” (مايكروسوفت)

وأشار موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن مايكروسوفت تقدم فئتين من وضع (كيدز مود):

  • الأولى للأطفال بين الخامسة والثامنة.
  • الثانية للأطفال بين 9 و12 سنة.

والفئتان متماثلتان، لكن فئة الأكبر عمرًا تحتوي على خدمة أخبار متخصصة من (إم إس إن فور كيدز) والتي تتناول أخبار الحيوانات والعلوم.

ويأتي إضافة الوضع الجديد إلى المتصفح (إيدج) كنموذج على تزايد اهتمام شركات التكنولوجيا بضمان بيئة أفضل للأطفال الذين يستخدمون الإنترنت وحمايتهم من المتنمرين والمحتالين والمعلومات المضللة وبرامج التجسس والقرصنة.

في الوقت نفسه فإن الخاصية الجديدة لم تقدم حلًا لمشكلة أخرى بالنسبة لأولياء الأمور وهي أن الأطفال يمضون وقتا طويلًا للغاية في تصفح الإنترنت، لكنها تحل مشكلة أساسية وهي السيطرة على ما يشاهده الأطفال على الإنترنت.

المصدر : الألمانية

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