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بائع “قطايف” فلسطيني يفاجئ مراسلة الجزيرة مباشر.. ماذا فعل؟ (فيديو)

بائع القطايف كتب اسم الجزيرة مباشر بعجينة القطايف
بائع القطايف كتب اسم الجزيرة مباشر بعجينة القطايف
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202101:36 PM (مكة المكرمة)

فاجأ بائع حلويات فلسطيني في طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، مراسلة الجزيرة مباشر، وكتب اسم القناة على حلوى “القطايف” الشعبية الشهيرة والمنتشرة في شهر رمضان المبارك.

وكانت كاميرا الجزيرة مباشر ترصد أجواء رمضان والأكلات والحلوى التي يعتاد أهالي المنطقة على تناولها خلال الشهر الكريم، عندما فاجأ البائع المراسلة وكتب اسم “الجزيرة مباشر” بعجينة القطايف.

وقال البائع إنه اعتاد على كتابة الأسماء على القطايف لمن يطلب ذلك، وأضاف أنه كتب أسماء أطفال الروضة على العجينة الشهيرة كنوع من التشجيع لهم وإسعادهم.

وأشار بائع القطايف البشوش إلى أنه ورث تلك الصنعة المحببة جدًا إليه، أبًا عن جد، وأنه فخور بمهنته البسيطة التي يحاول بها إسعاد البسطاء، إذ يبيع حلواه بأسعار زهيدة.

والقطايف هي فطيرة مصنوعةٍ من عجينة سائلة مخبوزة تؤكل بحشواتٍ متنوعة منها القشطة والجبنة والجوز.

ويشتهر إعدادها في مصر وبلاد الشام وتونس والجزائر خلال شهر رمضان. وتكثرُ الروايات بشأن أصولها التاريخية منذ أيام الخلافة الإسلامية فيزعم البعض أنها تعود للعصر العباسي ومنهم من يقول الأموي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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