نشرت صورته.. إيران تكشف هوية المسؤول عن الانفجار في منشأة نطنز النووية

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت تحديد هوية المسؤول عن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية قبل أيام.

وقال إن المشتبه به يدعى رضا كريمي (43 عاما) وإنه فرّ من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل، مضيفا أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته عبر الطرق القانونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه “وقع يوم الأحد الماضي -11 أبريل- حادث في جزء من شبكة الكهرباء في منشأة الشهيد أحمدي روشن للتخصيب في نطنز”.

وبحسب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي كان هذا الحادث عملية تخريبية، وتم العثور على أدلة على التخريب في موقع نطنز.

صورة نشرتها إيران لما قالت إنه المتسبب في حادث نطنز (وكالة تسنيم)

وأعلنت إيران أمس الجمعة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، بحسب ما أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، وقال إن بلاده بدأت في انتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% “بالنظير 235″.

وقال صالحي للتلفزيون الرسمي”الآن، نحصل على 9 غرامات في الساعة” في وقت أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قبل وقت قصير من ذلك أن إنتاج هذه المادة الانشطارية بنسبة 60%، بدأ في منشأة نطنز للتخصيب في وسط إيران.

من ناحية أخرى تتواصل المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني اليوم السبت في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها، بعد تصاعد التوتر نتيجة رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم.

وقال الاتحاد الأوربي في بيان إن “اللجنة التي يرأسها الاتحاد الأوربي تستأنف أعمالها على المستوى السياسي غداة نقاشات ثنائية وبين الخبراء، وأوضح أنه سيشارك فيها ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران.

مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني (رويترز)

ويهدف الحوار إلى تحديد عقوبات يجب على واشنطن أن تقوم بإلغائها وتدابير يجب على طهران اتخاذها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق.

وقالت طهران مرارا إنه يجب رفع كل العقوبات أولا وحذرت من أنها قد تتوقف عن التفاوض إذا لم يتم رفعها، في حين تريد واشنطن من إيران إلغاء الخطوات التي أقدمت عليها بمخالفة الاتفاق ردا على عقوبات فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.