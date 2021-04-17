ماذا كان يفعل الله عز وجل قبل خلق سيدنا آدم؟ أستاذ تفسير يجيب (فيديو)

“ماذا كان يفعل الله عز وجل قبل خلق سيدنا آدم؟ وماذا سيفعل بعد دخول البشر الجنة أو النار؟” سؤال وجهه متصل من مصر إلى أستاذ التفسير وعلوم القرآن الدكتور عبد السلام المجيدي، ضمن حلقة برنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر.

وقال المتصل إنه يتحرج من طرح هذا السؤال، مشيرا إلى أن “الشيطان يوسوس له به” لكن الدكتور المجيدي أكد أن السؤال طبيعي ولا حرج فيه، وإن الإنسان يمكنه أن يسأل أي سؤال، لكن ينبغي عليه أن يستوعب الجواب بعد ذلك.

#أيام_الله.. متصل يسأل: ما هو فعل الله عز وجل قبل خلق آدم وبعد دخول البشر الجنة؟#شاهد رد أستاذ التفسير وعلوم القرآن د. عبدالسلام المجيدي pic.twitter.com/06GoUxSZU8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2021

وأورد المجيدي مثالا لذلك بسؤال الملائكة كما ورد في سورة البقرة، عندما قال الحق جلّ وعلا “إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ”.

وقال إن سؤال الملائكة هنا، كان للفهم وليس للاستنكار ولا الاعتراض على أمر الله، مؤكدا أن السؤال من أجل فهم الأشياء لا غبار عليه.

وردا على سؤال المتصل، قال الشيخ المجيدي إنه لا ينبغي أن نقيس صفات الله تعالى بصفات البشر، وإن خلق الله ليس منحصرا في خلق آدم، مشيرا إلى خلق الجبال وخلق الملائكة وغيرها من مخلوقات الله، ما نعلمه وما لا نعلمه.

وأكد الشيخ ضرورة عدم قياس الأمور الغيبية بالأمور التي نعيشها ونشاهدها في حياتنا، وضرب مثلا لذلك بمحدودية إدراك الإنسان مقارنة مع مخلوقات صغيرة مثل الصقر في حدة الإبصار والعنكبوت وإحساسه بالحركة، فكيف له أن يدرك غيبيات علمها عند الله؟

وأورد الشيخ قصة بروفيسور الرياضيات الأمريكي “جيفري لانغ” الذي كان مسيحيا ثم ملحدا ثم هداه الله إلى الإسلام بعد أن تأمل وتدبر في آيات سورة البقرة. وقال إن تلك الآيات هي التي لفتت نظر “لانغ”، وظلّ على ذلك حتى تلقى نسخة من ترجمة القرآن فتقبلها على سبيل المجاملة، وفي إحدى الليالي بينما كان وحيداً لم يجد شيئاً يقرأه فأمسك بترجمة القرآن وأحدثت تلك اللحظة تحولا في حياته وحكى عن ذلك في كتابه (الصراع من أجل الإيمان).