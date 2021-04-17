سجن “هاكر” أوكراني 10 أعوام لمشاركته في الاستيلاء على أكثر من مليار دولار

أصدرت محكمة أمريكية حكما بسجن قرصان إلكتروني (هاكر) أوكراني عشرة أعوام لدوره في عملية سطو واسعة سببت خسائر تتجاوز المليار دولار.

وحسب وزارة العدل الأمريكية، تزعم فيدير هلدير (35 عاما) مجموعة قراصنة اخترقوا الأنظمة المعلوماتية لنحو 3600 فندق ومطعم وكازينو في 47 ولاية أمريكية ودول أخرى مثل بريطانيا وأستراليا وفرنسا بين 2015 و2018.

ونجحت المجموعة في سرقة أرقام بطاقات 15 مليون شخص واختراق ملايين الحسابات المالية ما تسبب في خسائر تجاوزت المليار دولار.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المجموعة استخدمت شركة معلوماتية مقرها روسيا وإسرائيل واجهة لأنشطتها ولاستقطاب قراصنة إلكترونيين آخرين وأسست شبكة معقدة من القراصنة وأنظمة اختراق الشركات واستغلال المعلومات الشخصية.

وكانت المجموعة ترسل رسائل بريدية مستهدفَة موظفا بإحدى الشركات، ثم يتصلون بهذا الموظف لحثه على فتح الملف المرفق في الرسالة من أجل اختراق أنظمة الشركة.

وبمجرد فتح الملف، يصاب حاسوب الموظف ببرنامج خبيث يتيح للقراصنة الوصول إلى كل معلومات الشركة، خاصة أرقام البطاقات الإلكترونية لزبائنها.

وتم توقيف ثلاثة من القراصنة في أوربا عام 2018، وتم ترحيل هلدير من ألمانيا إلى الولايات المتحدة.