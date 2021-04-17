تجرعه على الهواء وأشاد به الرئيس.. وزير يروج لاستخدام علاج عشبي لفيروس كورونا

قال وزير الصحة في قيرغيزستان (عليم قادر بيشينالييف) إن بلاده ستستخدم مقويا عشبيا لعلاج المصابين بفيروس كورونا بعد أن أشاد رئيس البلاد بطريقة العلاج رغم تحذيرات خبيرة أدوية بأنه قد يحتوي على سم فتاك.

وتجرع الوزير محلولا من جذور نبتة (الأقونيطن) الجبلية خلال الإفادة ليثبت أن العلاج آمن، وقال “من لديهم أعراض خفيفة يتعافون خلال يوم ومن لديهم أعراض أشد يتناولونه لمدة 3 أو 4 أيام”. كما زعم أن الرئيس (صدر جاباروف) استخدمه لمعالجة سجناء مرضى كانوا يمضون عقوبة بالسجن على خلفية عمليات احتجاز رهائن العام الماضي.

ويأتي الترويج للعلاج المزعوم في خضم موجة جديدة من الإصابات في هذا البلد في آسيا الوسطى.

وقال الوزبر إن الرئيس زود الأطباء بنفسه بوصفة تعلمها من والده وإنهم يستخدمونها بالفعل.

وقبل المؤتمر الصحفي الجمعة، نشر الرئيس جاباروف عبر فيسبوك تسجيلا مصورا يظهر ما يبدو أنه العلاج المزعوم خلال توضيبه في عبوات على يد رجال من دون أية معدات ولا ألبسة واقية.

وكُتب على الملصقات الموضوعة على العبوات أن هذا السائل فعال “ضد فيروس كورونا وسرطان المعدة” لكن مع تحذير من أن شرب المحلول من دون تسخينه مسبقا قد يؤدي إلى الموت.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية، ترويج السلطات في قرغيزستان لهذا الجذر النباتي، وقالت “أي دواء لم يخضع لتجارب سريرية لا يمكن المصادقة عليه ولا التوصية باستخدامه من مجمل السكان”.

النبتة شديدة السُمّية

ووصفت خبيرة الأدوية والمستشارة السابقة لوزارة الصحة (بيرمت باريكتاباسوفا) النبتة المقترحة كعلاج بأنها “من أكثر النباتات سُمّية في قيرغيزستان”.

وأوضحت قائلة “حتى أصغر الجرعات من مستخلصها لها أثر سلبي قوي على الجسم والشخص الذي يتناولها قد يموت سريعا، نحن نعود للعصور الوسطى”.

وكتبت مقالا مطولا على صفحتها على فيسبوك عن الموضوع النبات وتأثيراته السامة على الإنسان حتى لو تم تناوله بكميات قليلة.

وقالت إن له تأثيرا ساما على الأعصاب ومع الاستخدام المفرط يمكن أن يصيب السم جميع الأجهزة الحيوية عند الإنسان.

الحصول على اللقاح

ولدى ترويجه للعلاج بتلك النبتة، حثّ جاباروف المواطنين في بلاده أيضا على استخدام الكمامات والحصول على لقاح الوقاية من المرض.

وقال إن 4 آلاف فقط حتى الآن تلقوا التطعيم في البلاد التي يقطنها 6 ملايين نسمة واعتبر ذلك مؤشرا على “لا مبالاة بالغة”.

وسجلت قيرغيزستان حتى الآن ما يفوق 90 ألف حالة إصابة وألف و500 حالة وفاة بالمرض.