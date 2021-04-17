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احتجاجات في شيكاغو على مقتل صبي على يد الشرطة (فيديو)

احتجاجات في شيكاغو على مقتل صبي على يد الشرطة(رويترز)
احتجاجات في شيكاغو على مقتل صبي على يد الشرطة(رويترز)
17/4/2021-|آخر تحديث: 17/4/202112:35 PM (مكة المكرمة)

تظاهر المئات في شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية الجمعة احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على المراهق آدم توليدو وذلك بعد يوم واحد من بث مقطع مصور يصور رجل شرطة وهو يطلق النار على الصبي.

ونشرت سلطات شيكاغو يوم الخميس تسجيلا لفيديو يظهر فيه شرطي وهو يطلق النار ويقتل الصبي اللاتيني البالغ من العمر 13 عاما في زقاق قبل أسبوعين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها رسائل مثل “العدالة لآدم توليدو” و”أوقفوا إرهاب الشرطة العنصري” في مسيرة سادها الهدوء مع حلول الليل.

ووقف المتظاهرون دقيقة صمت حدادا على الصبي، وبدأ التجمع في ميدان يقع على بعد نحو 8 كيلومترات شمالي مكان إطلاق النار، وأبدى المتظاهرون تضامنهم مع أسرة الصبي التي ناشدت المتظاهرين الالتزام بالسلمية.

مقتل الصبي

وأظهرت لقطات الفيديو المصور الذي تبلغ مدته تسع دقائق، والذي سجلته كاميرا على جسد رجل الشرطة إريك ستيلمان البالغ من العمر 34 عاما، ستيلمان وهو يطارد ويطلق النار على توليدو في 29 من مارس /آذار في حي يقطنه عدد كبير من الأمريكيين المكسيكيين.

ويظهر في الشريط، عناصر شرطة يطاردون الصبي ويأمرونه بالوقوف ورفع يديه، ثمّ يطلقون النار عليه في الوقت الذي توقف فيه المراهق ورفع يديه في الهواء.

ويأتي الحادث، في وقت تجري فيه محاكمة الشرطي الأبيض المتهم بقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مايو/أيار الماضي.

كما يأتي الحادث بعد يام من أيام من  قتل الأمريكي من أصل أفريقي “دونتي رايت” في مينيابوليس على يد شرطية قالت إنها أخطأت وأطلقت النار عليه في حين أرادت أن تضربه بالصاعق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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