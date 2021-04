احتجاجات في شيكاغو على مقتل صبي على يد الشرطة (فيديو)

تظاهر المئات في شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية الجمعة احتجاجا على إطلاق الشرطة النار على المراهق آدم توليدو وذلك بعد يوم واحد من بث مقطع مصور يصور رجل شرطة وهو يطلق النار على الصبي.

ونشرت سلطات شيكاغو يوم الخميس تسجيلا لفيديو يظهر فيه شرطي وهو يطلق النار ويقتل الصبي اللاتيني البالغ من العمر 13 عاما في زقاق قبل أسبوعين.

Tens of thousands of people are marching on Mayor Lightfoot's house to demand justice for Adam Toledo. pic.twitter.com/S1On7ba5O5

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها رسائل مثل “العدالة لآدم توليدو” و”أوقفوا إرهاب الشرطة العنصري” في مسيرة سادها الهدوء مع حلول الليل.

ووقف المتظاهرون دقيقة صمت حدادا على الصبي، وبدأ التجمع في ميدان يقع على بعد نحو 8 كيلومترات شمالي مكان إطلاق النار، وأبدى المتظاهرون تضامنهم مع أسرة الصبي التي ناشدت المتظاهرين الالتزام بالسلمية.

Justice for Adam Toledo 👼

No one alone, let alone a 13 year old should die from the force that’s supposed to protect and serve. pic.twitter.com/PcbvJBe5Io

