أردوغان يتلو القرآن الكريم في ذكرى وفاة تورغوت أوزال (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواص الاجتماعي مقطعا مصورا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يتلو القرآن الكريم خلال إحياء الذكرى 28 لوفاة الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ28 لوفاة الرئيس الأسبق تورغوت أوزال.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت أمام ضريح أوزال الرئيس الثامن لتركيا، بمنطقة “طوب قابي” بمدينة إسطنبول.

ووضع أردوغان إكليل الرئاسة على ضريح أوزال ثم تلا سورة الإنفطار على روحه.

تبادل الرئيس التركي أطراف الحديث مع أسرة أوزال على هامش المراسم.

وشارك في المراسم إلى جانب أردوغان، أسرة أوزال ومسؤولون بينهم وزيري الداخلية سليمان صويلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

وتقلد “تورغوت أوزال” منصب الرئاسة عام 1989، وظل فيه حتى وفاته يوم 17 من أبريل/نيسان من العام 1993، عن عمر ناهز 66 عاما.

وسبق أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع للرئيس التركي وهو يتلو آيات من القرآن الكريم في عدة مناسبات.