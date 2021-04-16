وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 3 ملايين

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 3 ملايين شخص، اليوم الجمعة.

وبحسب موقع “وورلدميتر” المتخصص في الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل وفيات بـ 578 ألفا و993، ثم البرازيل بـ 365 ألفا و954، فالمكسيك بـ 211 ألفا و213.

وسجلت الهند التي جاءت في المرتبة الرابعة عالميا 174 ألفا و335 وفاة ثم بريطانيا بـ 127 ألفا و191 وفاة، فإيطاليا بـ 115 ألفاً و937 وروسيا بـ 104 آلاف و398 ثم فرنسا بـ 100 ألف و73 وألمانيا بـ 80 ألف و141، ثم إسبانيا بـ 76 ألفا و882 وفاة.

وانتشر فيروس كورونا منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019، في أكثر من 200 دولة، متسببا بإصابة أكثر من 140 مليونا، تعافى منهم 119 مليونا، وتوفي أكثر من 3 ملايين شخص، فيما يخضع نحو 18 مليون مريضا حول العالم للعلاج.

عامل يشعل محرقة جنازة رجل توفي بسبب فيروس كورونا في الهند (رويترز)

وبين الدول الأكثر تضررا تسجل جمهورية التشيك أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان بلغ 264 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المجر (254) ثم البوسنة (235) ومونتينيغرو (225) وبلغاريا (214).

وسجلت أوربا بالإجمال حتى ظهر اليوم الجمعة 1,016,003 وفيات من بين 47,440,536 إصابة، بينما سجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 852,118 وفاة (26,812,010 إصابات) وأحصت الولايات المتحدة وكندا معا 588,779 وفاة (32,589,214 إصابة).

وسجلت آسيا 292,169 وفاة (20,566,289 إصابة) ومنطقة الشرق الأوسط 120,787 وفاة (7,161,469 إصابة). وسجلت إفريقيا 117,015 وفاة (4,397,613 إصابة) وأحصت أوقيانيا 1020 وفيات (40,992 إصابة).

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، مما أدى إلى زيادة عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.