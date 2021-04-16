البث الحي
الأخبار|مصر

مصر.. لماذا غضب متابعو أحمد مكي من منشور على صفحته؟ (فيديو)

إعلان الجزء الثاني من مسلسل الاختيار (مواقع التواصل)
إعلان الجزء الثاني من مسلسل الاختيار (مواقع التواصل)
16/4/2021-|آخر تحديث: 16/4/202102:59 PM (مكة المكرمة)

أثار الممثل المصري أحمد مكي الذي يشارك في بطولة مسلسل الاختيار 2 غضب متابعيه عقب نشره صورة من أحد مشاهد المسلسل على صفحته.

وتظهر الصورة مكي الذي يجسد شخصية الضابط يوسف الرفاعي الذي شارك في فض اعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013 “المشكلة إن ثقافة الاختلاف مبقتش (لم تعد) موجودة بيننا، إنت عكسي يبقى إنت عدوي ودمك حلال”.

قوبلت هذه الصورة للممثل أحمد مكي باستهجان واسع من جانب المدونين وعلق الناشط أحمد عبد الباسط عليها قائلا “خسارة يا مكي، ضيعت كل تاريخك بالمشاركة في هذه المهزلة. رابعة جريمة بكل المقاييس، ومهما حاولت أن تضلل الحقيقة بالعمل الدرامي المخابراتي فالناس لن تنخدع. خسرت كثيرا من جمهورك وخسرت نفسك قبل أي شيء”.

وكتب حميد “الدولة التي تمثلها في المسلسل هي نفس الدولة التي تفعل ما تقول مع كل من يختلف معها”.

وتساءلت يمنى فوزي “نفسي أعرف هم يضحكون على من بهذه المسلسلات الرخيصة كل سنة؟”

وكتبت الصحفية بسمة مصطفى “طيب يا ليت تقول للدولة وجهاز الشرطة والأمن الوطني الذين تمثلهم أنت، لأنهم (يفرمون) المختلفين عنهم لمجرد منشور على فيسبوك يعبرون فيه عن رأيهم. هناك أكثر من 500 موقع صحفي محجوب وعشرات الصحفيين القابعين في السجون منذ سنوات دون أي تهم سوى أداء عملهم الصحفي. فكرة إنك لو لم تكن في صفي فأنت عدوي، تمارسه الدولة أيضا للأسف”.

وعلق عمر قائلا “ربما يتكون أجبرت أنت وكريم عبد العزيز على هذا المسلسل، ولكن الأكيد أن التاريخ لن يزور بك ولا بغيرك. كل واحد يختار الدرب الذي سيمشي فيه، هي رحلة ولها نهاية”.

وكانت قد أثارت إذاعة أولى حلقات مسلسل الاختيار2 غضب وانتقادات الكثيرين خاصة بعد عرض لقطات تظهر مشاهد تمثيلية لاعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013، حيث يخطط فيه أحد أبطال العمل داخل مقر الاعتصام لتنفيذ هجمات على مواقع في مصر ردا على عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، وفق أحداث المسلسل.

وأعاد بعض المدونين نشر مشاهد من فض الاعتصام  الذي راح ضحيته أكثر من 600 شخص بحسب تقارير وزارة الصحة المصرية، فيما وصفته منظمات حقوقية بأنه جريمة ضد الإنسانية.

وكتب أحد المدونين قائلا “التاريخ الذي عشناه وعاصرناه بكل تفاصيله يتم تزويره أمام أعيننا”.

وقال آخر “اعتصام رابعة إذا كان فيه سلاح بالشكل الذي يتم تصويره في مسلسل الاختيار 2 لم يكن ليفض حتى ولو بعد أسبوعين أو ثلاثة، غير أبناء الإخوان الذين ماتوا في فض رابعة وسط المعتصمين، مما يعني أنهم لم يهربوا بعكس ما يقول المسلسل”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

مصر: مشاهد في مسلسل “الاختيار 2” تثير غضب رواد منصات التواصل

أثار ظهور الممثل المصري أحمد مكي ضمن مشاهد تصوير الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار” حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ روج البعض بأن المسلسل يتناول مشاهد “فض اعتصام رابعة” في 2013.

المزيد من الأخبار

شاهد: راعي أغنام حفظ كتاب الله وأتقن تجويده بالاستماع إلى إذاعات القرآن

الحاج سلامة علي (الجزيرة مباشر)

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ننتج 9 غرامات في الساعة” من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: التخصيب بنسبة 60% بدأ في نطنز(غيتي)

الإمارات تهنئ إسرائيل بـ”ذكرى الاستقلال” ومدونون يصححون: ذكرى النكبة وتشريد الشعب الفلسطيني (فيديو)

إماراتيون يروجون لزيارة تل أبيب بعد التطبيع (مواقع التواصل)

مسلح يقتل 8 ثم ينتحر بإنديانابوليس الأمريكية

الحادث وقع في منشأة تابعة لفيديكس في ميرابل رود بمدينة إنديانابوليس (أسوشيتدبرس)
الأكثر قراءة

الجزيرة مباشر تكشف كواليس “ميثاق مبادئ إسلام فرنسا” المثير للجدل (فيديو)

مسجد باريس الكبير في فرنسا (غيتي)

من حوار هادئ إلى تبادل الاتهامات.. اشتباك لفظي بين وزيري خارجية تركيا واليونان (فيديو)

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو(يمين) ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (رويترز)

هل تدخل العلاقات المصرية التركية مرحلة جديدة؟ مساعد سابق لوزير الخارجية المصري يرد (فيديو)

“تنظيم الدولة” يختطف فنانين في العراق.. برنامج خدع يثير استياء العراقيين (فيديو)

أثار البرنامج استياء كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي (يوتيوب)