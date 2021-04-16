مصر.. لماذا غضب متابعو أحمد مكي من منشور على صفحته؟ (فيديو)

أثار الممثل المصري أحمد مكي الذي يشارك في بطولة مسلسل الاختيار 2 غضب متابعيه عقب نشره صورة من أحد مشاهد المسلسل على صفحته.

وتظهر الصورة مكي الذي يجسد شخصية الضابط يوسف الرفاعي الذي شارك في فض اعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013 “المشكلة إن ثقافة الاختلاف مبقتش (لم تعد) موجودة بيننا، إنت عكسي يبقى إنت عدوي ودمك حلال”.

قوبلت هذه الصورة للممثل أحمد مكي باستهجان واسع من جانب المدونين وعلق الناشط أحمد عبد الباسط عليها قائلا “خسارة يا مكي، ضيعت كل تاريخك بالمشاركة في هذه المهزلة. رابعة جريمة بكل المقاييس، ومهما حاولت أن تضلل الحقيقة بالعمل الدرامي المخابراتي فالناس لن تنخدع. خسرت كثيرا من جمهورك وخسرت نفسك قبل أي شيء”.

وكتب حميد “الدولة التي تمثلها في المسلسل هي نفس الدولة التي تفعل ما تقول مع كل من يختلف معها”.

وتساءلت يمنى فوزي “نفسي أعرف هم يضحكون على من بهذه المسلسلات الرخيصة كل سنة؟”

وكتبت الصحفية بسمة مصطفى “طيب يا ليت تقول للدولة وجهاز الشرطة والأمن الوطني الذين تمثلهم أنت، لأنهم (يفرمون) المختلفين عنهم لمجرد منشور على فيسبوك يعبرون فيه عن رأيهم. هناك أكثر من 500 موقع صحفي محجوب وعشرات الصحفيين القابعين في السجون منذ سنوات دون أي تهم سوى أداء عملهم الصحفي. فكرة إنك لو لم تكن في صفي فأنت عدوي، تمارسه الدولة أيضا للأسف”.

هو اللي عكسك يبقي عدوك ودمه حلال؟

ومين ده اللي بيتكلم عن ثقافة الإختلاف؟

بأمارة إيه حضرتك؟

بأمارة 60 ألف معتقل وآلاف الشهداء؟!

دمهم مش حلال يا مكي…

وبكرة هتعرف كده بس متأخر…#الاختيار٢ pic.twitter.com/ms8mg7SyVD — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 15, 2021

وعلق عمر قائلا “ربما يتكون أجبرت أنت وكريم عبد العزيز على هذا المسلسل، ولكن الأكيد أن التاريخ لن يزور بك ولا بغيرك. كل واحد يختار الدرب الذي سيمشي فيه، هي رحلة ولها نهاية”.

وكانت قد أثارت إذاعة أولى حلقات مسلسل الاختيار2 غضب وانتقادات الكثيرين خاصة بعد عرض لقطات تظهر مشاهد تمثيلية لاعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013، حيث يخطط فيه أحد أبطال العمل داخل مقر الاعتصام لتنفيذ هجمات على مواقع في مصر ردا على عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، وفق أحداث المسلسل.

وأعاد بعض المدونين نشر مشاهد من فض الاعتصام الذي راح ضحيته أكثر من 600 شخص بحسب تقارير وزارة الصحة المصرية، فيما وصفته منظمات حقوقية بأنه جريمة ضد الإنسانية.

وكتب أحد المدونين قائلا “التاريخ الذي عشناه وعاصرناه بكل تفاصيله يتم تزويره أمام أعيننا”.

وقال آخر “اعتصام رابعة إذا كان فيه سلاح بالشكل الذي يتم تصويره في مسلسل الاختيار 2 لم يكن ليفض حتى ولو بعد أسبوعين أو ثلاثة، غير أبناء الإخوان الذين ماتوا في فض رابعة وسط المعتصمين، مما يعني أنهم لم يهربوا بعكس ما يقول المسلسل”.