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رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ننتج 9 غرامات في الساعة” من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: التخصيب بنسبة 60% بدأ في نطنز(غيتي)
رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: التخصيب بنسبة 60% بدأ في نطنز(غيتي)
16/4/2021-|آخر تحديث: 16/4/202103:29 PM (مكة المكرمة)

أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي اليوم الجمعة للتلفزيون الرسمي أن بلاده بدأت في إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% “بالنظير 235” تطبيقاً للقرار الذي أعلنته طهران الثلاثاء.

وقال صالحي للتلفزيون الرسمي “الآن، نحصل على 9 غرامات في الساعة” في وقت أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قبل وقت قصير من ذلك أن إنتاج هذه المادة الانشطارية بنسبة 60%، بدأ في منشأة نطنز للتخصيب في وسط إيران.

وكان رئيس البرلمان الإيراني (محمد باقر قاليباف) قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، نجاح العلماء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

رئيس هيئة الطاقة النووية الإيراني علي أكبر صالحي(يمين) يشرح للرئيس الإيراني حسن روحاني مشروعات نووية قبل يوم من حادث مفاعل نطنز (وكالة الأناضول)

وأعلنت إيران الثلاثاء الماضي أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% وهو مستوى يقربها من القدرة على استخدامه عسكريا، بعد يومين من عمل تخريبي استهدف منشأة نطنز النووية وحمّلت طهران مسؤوليته لإسرائيل.

وجاء إعلان إيران قبيل استئناف محادثات فيينا التي انطلقت أمس الخميس لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ورغم تنديد القوى الغربية بالقرار، إلا أن البيت الأبيض أكد أن المحادثات هي السبيل الأفضل للتوصل إلى حل.

مفاوضات فيينا

حذرت الولايات المتحدة والدول الأوربية الموقعة على الاتفاق من أن قرار طهران يتعارض مع المساعي الرامية لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 أعوام ووصفته بأنه “استفزازي”.

وأجبر رفض طهران إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة الوسطاء الأوربيين على القيام بجهود مكوكية بين فنادق مختلفة في فيينا الأسبوع الماضي عندما أجرت إيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق ما وصفته بأنها محادثات “بناءة” لإنقاذ الاتفاق.

واجتمع دبلوماسيون كبار- ليس من بينهم أمريكيون- مبدئيا لتحديد مسار ما يتوقع دبلوماسيون أن تكون جولة صعبة من محادثات إنقاذ الاتفاق.

رفع العقوبات أولا

واستأنفت مجموعتان للعمل على مستوى الخبراء مناقشاتهما في وقت تسعيان فيه لتحديد العقوبات التي يمكن أن ترفعها واشنطن وكذلك الالتزامات التي يتعين على إيران الوفاء بها.

وقالت طهران مرارا إنه يجب رفع كل العقوبات أولا وحذرت من أنها قد تتوقف عن التفاوض إذا لم يتم رفعها، في حين تريد واشنطن من إيران إلغاء الخطوات التي أقدمت عليها بمخالفة الاتفاق ردا على عقوبات فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وقال إنريكي مورا كبير منسقي الاتحاد الأوربي في المحادثات في تغريدة إن استئناف المحادثات أمر جيد “على الرغم من الأحداث والإعلانات التي شكلت تحديا شديدا في الأيام الماضية”.

وتعارض إسرائيل الاتفاق الذي تحاول إيران والرئيس الأمريكي جو بايدن إحياءه بعد أن تخلى عنه سلفه دونالد ترمب في 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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