رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ننتج 9 غرامات في الساعة” من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي اليوم الجمعة للتلفزيون الرسمي أن بلاده بدأت في إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% “بالنظير 235” تطبيقاً للقرار الذي أعلنته طهران الثلاثاء.

وقال صالحي للتلفزيون الرسمي “الآن، نحصل على 9 غرامات في الساعة” في وقت أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قبل وقت قصير من ذلك أن إنتاج هذه المادة الانشطارية بنسبة 60%، بدأ في منشأة نطنز للتخصيب في وسط إيران.

وكان رئيس البرلمان الإيراني (محمد باقر قاليباف) قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، نجاح العلماء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وأعلنت إيران الثلاثاء الماضي أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% وهو مستوى يقربها من القدرة على استخدامه عسكريا، بعد يومين من عمل تخريبي استهدف منشأة نطنز النووية وحمّلت طهران مسؤوليته لإسرائيل.

وجاء إعلان إيران قبيل استئناف محادثات فيينا التي انطلقت أمس الخميس لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ورغم تنديد القوى الغربية بالقرار، إلا أن البيت الأبيض أكد أن المحادثات هي السبيل الأفضل للتوصل إلى حل.

حذرت الولايات المتحدة والدول الأوربية الموقعة على الاتفاق من أن قرار طهران يتعارض مع المساعي الرامية لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 أعوام ووصفته بأنه “استفزازي”.

وأجبر رفض طهران إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة الوسطاء الأوربيين على القيام بجهود مكوكية بين فنادق مختلفة في فيينا الأسبوع الماضي عندما أجرت إيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق ما وصفته بأنها محادثات “بناءة” لإنقاذ الاتفاق.

واجتمع دبلوماسيون كبار- ليس من بينهم أمريكيون- مبدئيا لتحديد مسار ما يتوقع دبلوماسيون أن تكون جولة صعبة من محادثات إنقاذ الاتفاق.

Good to see everybody back in Vienna ready to advance our talks, despite very challenging events and announcements over the past days. Working towards the same objectives: US rejoining the #JCPOA and its full implementation. pic.twitter.com/Ws7iipKTLf

— Enrique Mora (@enriquemora_) April 15, 2021