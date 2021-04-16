الإمارات تهنئ إسرائيل بـ”ذكرى الاستقلال” ومدونون يصححون: ذكرى النكبة وتشريد الشعب الفلسطيني (فيديو)

أثارت تغريدة تهنئة كتبتها سفارة الإمارات في إسرائيل، باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، تهنئ إسرائيل” بعيد الاستقلال” جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان بالشكر على التهنئة وقال “شكرا على المعايدة الجميلة”.

ذكرى تشريد الشعب الفلسطيني

وأثارت الغريدة ردود فعل غاضبة من قبل المغردين، وقالوا إنه ليس استقلال إسرائيل بل هي نكبة الشعب الفلسطيني، وكتب رامي عبده” ولا في أسوأ الأحلام والكوابيس! إن لم تستح فافعل ما شئت”.

وقال عامر السنجلاوي “قبل 73 عاما، نص قرار الامم المتحدة 181 على تقسيم فلسطين إلى دولتين، وعليه فإن استقلال إسرائيل مرتبط ومشروط قانونيا وأخلاقيا باستقلال فلسطين”.

شكرا جزيلا على المعايدة الجميلة. https://t.co/DSCycP1VbU — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 15, 2021

وأضاف قائلا” نأمل أن يعي الشعب الإسرائيلي مسؤوليته التاريخية والأخلاقية وينهي سريعا آخر احتلال عسكري على وجه الأرض”.

سفارة دولة الإمارات في إسرائيل تتمنى لمواطني دولة إسرائيل عيد استقلال سعيد! #الامارات_في_تل_أبيب pic.twitter.com/vu4hzfGfVl — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) April 15, 2021

وقال حساب باسم بدر “يوم النكبة أصبح يوم استقلال للصهاينة المحتلين؟ هذا معنى السلام؟.

واستنكر حساب باسم نجد وكتب “لا يوجد شيء اسمه دولة إسرائيل، هناك كيان صهيوني محتل، واستقلالهم من إيش بالضبط؟”.

النكبة مِش يوم على الفلسطينين النكبة كل يوم

فلسطين حرة 🇵🇸 pic.twitter.com/4mzezwoLNS — بدر يرفض التطبيع 🇵🇸🇰🇼 (@alfadli01) April 16, 2021

أمّا حساب فادي محمود فكتب “يوم استقلالهم هو نكبتنا، رحم الله شهداء 1948 الأبرار وأعاد أحفادهم إلى أرضنا المحتلة”.

وقال حساب باسم لارس” في هذا اليوم بس: 70 مجزرة ارتكبت صْد الفلسطينيين، 15 ألف قتيل فلسطيني، 500 قرية فلسطينية تم تدميرها بالكامل، 774 مدينة وقرية فلسطينية تم تهجير أهلها وسكنوا مكانهم صهاينة، 957000 فلسطيني تهجروا وصار في أزمة لاجئين بالدول العربية، وين الشي “السعيد” بالموضوع؟.

في هذا اليوم بس:

70 مجزرة ارتكبت صْد الفلسطينيين 15000 ةتيل فلسطيني 500 قرية فلسطينية تم تدميرها بالكامل 774 مدينة وقرية فلسطينية تم تهجير اهلها وسكنوا مكانهم صهاينة 957000 فلسطيني تهجروا وصار في ازمة لاجئين بالدول العربية وين الشي "السعيد" بالموضوع؟ https://t.co/R3a3Ga4uCm — لارس👾فلوب (@lars7777) April 15, 2021

النكبة الفلسطينية

والنكبة الفلسطينية مصطلح يرمز إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم في فلسطين، وتمثلت في نجاح الحركة الصهيونية -بدعم من بريطانيا– في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام إسرائيل.

73 ago only one part of UN resolution 181 was implemented. The other part is still waiting for implementation. Israel will be independent only once the Palestinians get their independence. pic.twitter.com/IHF1FMacJX — Samer Sinijlawiسامر السنجلاوي (@SSinijlawi) April 15, 2021

وتختزل شجون ذكرى النكبة الفلسطينية مراحل من التهجير اقتلعت الفلسطينيين من 20 مدينة و400 قرية أصبحت أملاكها جزءا من دولة الاحتلال.

وتعيد النكبة الفلسطينية ذكرى الآلاف من الفلسطينيين الذين استشهدوا في سلسلة مجازر وعمليات قتل ما زال معظمها مجهولا، في حين أصيب الآلاف منهم بجروح وإصابات، مثلت مأساة مستمرة.