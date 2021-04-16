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أردوغان: غارات إسرائيل على غزة مؤشر واضح على موقفها تجاه المسلمين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
16/4/2021-|آخر تحديث: 16/4/202107:14 PM (مكة المكرمة)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار إسرائيل في شن الغارات الجوية على قطاع غزة الفلسطيني، وذلك بعد شن إسرائيل غارات جوية جديدة فجر أول يوم جمعة من شهر رمضان المبارك على القطاع المحاصر.

وقال في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول إن الغارات على غزة فجر اليوم “مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين”.

وأضاف “طالما أصرت إسرائيل على مواصلة هذا الموقف لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول”.

بدوره أدان متحدث الرئاسة التركية إبراهيم كالن الغارات الجوية الإسرائيلية.

وأشار في تغريدة إلى أن تركيا تؤكد مرة أخرى وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني ضد ظلم إسرائيل، وتدعو الإدارة الإسرائيلية إلى وقف هذه الهجمات فورًا.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة شنت طائرات حربية إسرائيلية عددا من الغارات على غزة، مستهدفة عدة مواقع في أنحاء متفرقة من القطاع دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح نشره على حسابه في تويتر إن طائراته شنت عدة غارات استهدفت 3 مواقع في قطاع غزة.

وزعم أنه استهدف موقعا لتصنيع الذخائر ونفقًا لتهريب الأسلحة وموقعًا عسكريًا يتبع لحركة حماس، مضيفا أن الهجوم جاء ردا على إطلاق صاروخ من القطاع.

ومساء الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي رصد قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

غير أنه لم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

المصدر : الأناضول

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