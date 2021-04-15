البث الحي
الأخبار|مصر

مصر.. وفاة الرئيس السابق لـ “الأعلى للإعلام” مكرم محمد أحمد

الكاتب الصحفي المصري الراحل مكرم محمد أحمد (مواقع التواصل)
الكاتب الصحفي المصري الراحل مكرم محمد أحمد (مواقع التواصل)
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202104:11 PM (مكة المكرمة)

توفي صباح اليوم الخميس الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع قصير مع المرض، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وعقب إعلان وفاته تصدر وسم يحمل اسمه قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر ومحرك بحث غوغل في مصر، وتباينت آراء المغردين بشأن الكاتب الكبير، فمنهم من رآه رمزًا وطنيًا ومهنيًا قديرًا ومنهم من انتقده لتأييده سياسات خاطئة وإسهامه في خنق مؤسسات الإعلام والصحافة في مصر.

كان الكاتب الصحفي الراحل يُعرف بتأييده الشديد للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وفي عام 2017 عينه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشغل المنصب حتى 2020 عقب تصريحات انتقد فيها إدارة الإعلام في مصر مطالبًا بتعزيز حرية الصحافة والتعبير.

كان لمكرم محمد أحمد حضور كبير في العمل النقابي إذ فاز بمقعد نقيب الصحفيين 4 مرات، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.

ولد الصحفي الراحل في 25 يونيو/حزيران 1935 وامتدت مسيرته الصحفية لأكثر من 60 عامًا بدأها عقب حصوله على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957.

بدأ عمله الصحفي محررًا بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بدمشق في الفترة من 1959- 1960، ثم عمل مراسلًا عسكريًا باليمن عام 1976.

 

تولى الصحفي الراحل رئاسة قسم التحقيقات الصحفية بالأهرام ثم تدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام خلال الفترة من 1973 إلى 1983 ليتولى بعدها رئاسة مجلس إدارة دار الهلال ورئاسة تحرير مجلة المصور.

من أبرز مؤلفات الكاتب الراحل “كتاب عن اليمن” و “الثورة في جنوب الجزيرة العربية” و”أحاديث مع الإسرائيليين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

“نحتاج لآلة إعلامية نافذة”.. هل اعترف وزير خارجية مصر بهزيمة إعلام السلطة؟ (فيديو)

لا يزال التفاعل على البيان الدولي المشترك الذي ينتقد حقوق الإنسان في مصر، يتصدر منصات التواصل لاسيما بعد تصريحات مثيرة للجدل لوزير الخارجية المصري اعتبرها ناشطون اعترافًا رسميًا بهزيمة إعلام السلطة.

17/3/2021

بعد الاستحواذ على فضائية وصحيفة يومية.. السيسي يهيمن على المؤسسات الإعلامية لتفادي مصير مبارك (فيديو)

أكد الصحفي المصري سليم عزوز، في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، أن تغوّل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الإعلام، يأتي في سياق الخوف من مصير الرئيس الأسبق حسني مبارك.

6/3/2021
المزيد من الأخبار

الأردن يسعى لدخول “غينيس” بأطول علم في العالم (فيديو)

العاصمة الأردنية عمان تعلق علما بطول 2132 مترا لدخول موسوعة غينيس (غيتي)

أمريكا تفرض عقوبات واسعة على روسيا بسبب أنشطة “خبيثة”.. وموسكو تعلق

الرئيس الأمريكي جو بايدن (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار) (رويترز)

“تنظيم الدولة” يختطف فنانين في العراق.. برنامج خدع يثير استياء العراقيين (فيديو)

أثار البرنامج استياء كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي (يوتيوب)

تكررت المشاهد والسبب واحد.. اقتتال داخل متجر لبيع المواد المدعومة في لبنان (فيديو)

الأكثر قراءة

إغماء على الهواء لمسؤولة دنماركية أثناء مؤتمر صحفي حول جهود التطعيم (فيديو)

لقطة من لحظة سقوط المسؤولة الدنماركية خلال مؤتمر على الهواء (مواقع التواصل)

مفاجأة أثناء الزفاف.. اكتشفت أن عروس نجلها هي ابنتها المفقودة منذ 20 عاما (فيديو)

انهارت الأم وابنتها في بكاء لحظة كشف الحقيقة خلال حفل الزفاف (مواقع التواصل)

بعد طلب تلقي لقاح كورونا.. من ينقذ أبو الفتوح وبقية المعتقلين في مصر؟ (فيديو)

عبد المنعم أبو الفتوح (غيتي)

“لا يبيت في الخليل جائع”.. التكية الإبراهيمية تطعم قاصديها منذ عهد صلاح الدين (فيديو)

التكية الإبراهيمة تقدم وجبات إفطار ساخنة يوميا للفقراء والمحتاجين (رويترز)