مصر.. وفاة الرئيس السابق لـ “الأعلى للإعلام” مكرم محمد أحمد

توفي صباح اليوم الخميس الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع قصير مع المرض، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وعقب إعلان وفاته تصدر وسم يحمل اسمه قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر ومحرك بحث غوغل في مصر، وتباينت آراء المغردين بشأن الكاتب الكبير، فمنهم من رآه رمزًا وطنيًا ومهنيًا قديرًا ومنهم من انتقده لتأييده سياسات خاطئة وإسهامه في خنق مؤسسات الإعلام والصحافة في مصر.

توفي منذ قليل الكاتب الصحفي الكبير #مكرم_محمد_أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عام ولم يتم تحديد موعد الجنازة بعد….

البقاء لله ربنا يرحمه ويُدخله الفردوس الأعلى ويُلهم أهله الصبر والسلوان 🤲 pic.twitter.com/l3IX6SdENj — الصقر المصرى🇪🇬(سارد الحقائق) (@medoesmaeil) April 15, 2021

كان الكاتب الصحفي الراحل يُعرف بتأييده الشديد للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وفي عام 2017 عينه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشغل المنصب حتى 2020 عقب تصريحات انتقد فيها إدارة الإعلام في مصر مطالبًا بتعزيز حرية الصحافة والتعبير.

كان لمكرم محمد أحمد حضور كبير في العمل النقابي إذ فاز بمقعد نقيب الصحفيين 4 مرات، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.

تصريحات رئيس "الأعلى للإعلام" السابق #مكرم_محمد_أحمد والذي توفي اليوم عن حرية التعبير والتي أغضبت النظام فعزله بعدها بأشهر pic.twitter.com/e6uSY71XfX — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 15, 2021

ولد الصحفي الراحل في 25 يونيو/حزيران 1935 وامتدت مسيرته الصحفية لأكثر من 60 عامًا بدأها عقب حصوله على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957.

بدأ عمله الصحفي محررًا بصحيفة الأخبار ثم مديرًا لمكتب الأهرام بدمشق في الفترة من 1959- 1960، ثم عمل مراسلًا عسكريًا باليمن عام 1976.

#البقاء_لله

وفاة الكاتب الصحفي #مكرم_محمد_أحمد

عن عمر يناهز 85 عامًا

في منذ قليل، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر يناهز 85 عامًا.

ان الكاتب الصحفي دخل المستشفى منذ عدة أيام إثر تعرضه لأزمة صحية.

ربنا يرحمه ويغفر له pic.twitter.com/Tbk0l9u3IJ — @SABERHASSAN8621 (@SABERHASSAN8621) April 15, 2021

تولى الصحفي الراحل رئاسة قسم التحقيقات الصحفية بالأهرام ثم تدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرًا لتحرير الأهرام خلال الفترة من 1973 إلى 1983 ليتولى بعدها رئاسة مجلس إدارة دار الهلال ورئاسة تحرير مجلة المصور.

من أبرز مؤلفات الكاتب الراحل “كتاب عن اليمن” و “الثورة في جنوب الجزيرة العربية” و”أحاديث مع الإسرائيليين”.

"لازم قدر من الحرية بدون تكميم وتخويف للناس".. تصريح سابق للكاتب الصحفي الراحل #مكرم_محمد_أحمد والذي مهد للإطاحة به من "الأعلى للإعلام" pic.twitter.com/ltRqpRTsi7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 15, 2021