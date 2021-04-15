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مفاجأة أثناء الزفاف.. اكتشفت أن عروس نجلها هي ابنتها المفقودة منذ 20 عاما (فيديو)

انهارت الأم وابنتها في بكاء لحظة كشف الحقيقة خلال حفل الزفاف (مواقع التواصل)
انهارت الأم وابنتها في بكاء لحظة كشف الحقيقة خلال حفل الزفاف (مواقع التواصل)
15/4/2021

من المعروف أن حفل الزفاف من اللحظات التي لا تنسى طوال العمر، ولكن قد يكون من الصعب على أي زواج أن يتجاوز ما حدث في سوتشو بشرق الصين في يوم 31 مارس/آذار الماضي.

ومع انطلاق احتفالات الزفاف، لاحظت والدة العريس ما بدا أنه مصادفة مستحيلة، فالعروس لديها “وحمة” بدت مألوفة بشكل غريب لها.

وبدت الوحمة على يد الفتاة تمامًا مثل تلك التي تخص ابنتها التي فقدتها عندما كانت طفلة منذ عقدين، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية.

وعلى الفور سألت السيدة والدي العروس سؤالًا غير مريح: هل هي ابنتكما بالتبني؟! ما أثار دهشتهما وصدمتهما تمامًا حيث كان الأمر سرًا عائليًا لا يعرفه أحد قط منذ أن عثرا على الطفلة وقررا تبنيها.

لذا كانت حقيقة أن المرأة تعرف هذه المعلومة السرية دليلًا رئيسيًا على صدق روايتها.

وعندما أجابت الأسرة “نعم”، انفجرت السيدة في البكاء وأعلنت أن العروس هي ابنتها التي كانت تحاول العثور عليها منذ 20 عامًا، ثم انهارت العروس في البكاء أيضًا.

وقالت العروس إن العثور على والدتها كان أسعد من حفل الزفاف نفسه، وفقا لتقارير إخبارية، لكن لم تقف الأحداث الغريبة عند هذا الحد.

وذكرت صحيفة “أورينتال ديلي” في هونغ كونغ، أن السيدة بعد فشلها في العثور على ابنتها قررت تبني صبي، مما يعني أن العروس والعريس ليسا شقيقين وليس بينهما صلة دم أو أي صلة بيولوجية الأمر الذي يسمح لهما بإتمام الزواج.

وبذلك أصبحت الفرحة فرحتين وأصبح العريس ابنًا وصهرًا في آن واحد، بينما حظيت القصة التي تشبه أفلام بوليوود، برواج واسع على منصات التواصل خلال الأيام الماضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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