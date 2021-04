مفاجأة أثناء الزفاف.. اكتشفت أن عروس نجلها هي ابنتها المفقودة منذ 20 عاما (فيديو)

من المعروف أن حفل الزفاف من اللحظات التي لا تنسى طوال العمر، ولكن قد يكون من الصعب على أي زواج أن يتجاوز ما حدث في سوتشو بشرق الصين في يوم 31 مارس/آذار الماضي.

ومع انطلاق احتفالات الزفاف، لاحظت والدة العريس ما بدا أنه مصادفة مستحيلة، فالعروس لديها “وحمة” بدت مألوفة بشكل غريب لها.

وبدت الوحمة على يد الفتاة تمامًا مثل تلك التي تخص ابنتها التي فقدتها عندما كانت طفلة منذ عقدين، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية.

🇨🇳 Incredible fate!A #Chinese woman was surprised to identify her long-lost #daughter at her son’s wedding in Suzhou, Jiangsu province in China on March. After spotting the birthmark on her daughter-in-law’s hand, the woman inquired about the #bride’s identity to her parents. pic.twitter.com/VPpQoqNzJU

