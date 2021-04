صورة عن عناق في زمن كورونا تفوز بجائزة أفضل صورة صحفية

فازت صورة لامرأة مسنّة تعانق ممرضة تلف نفسها بغطاء بلاستيكي واق بجائزة “وورلد برس فوتو” لعام 2021.

ورأت لجنة تحكيم المسابقة العريقة في مجال التصوير الصحفي أن الصورة، التي التقطها المصور الدنماركي مادس نيسن، تمثل رمزا “للأمل”.

وتجسد صورة نيسن أول عناق بعد عزلة طويلة استمرت خمسة أشهر لامرأة تبلع 85 عاما في دار للمسنين في ساو باولو مع ممرضة تلف نفسها بغطاء بلاستيكي واق من فيروس كورونا في أغسطس/ آب الماضي.

Just announced: the World Press Photo Foundation is proud to present the winner of the World Press Photo of the Year: ‘The First Embrace’ by Mads Nissen (@MadsNissenPhoto), @politiken/@panospictures! Discover the #WPPH2021 winning image: https://t.co/oSu2VbY8m4 pic.twitter.com/7oz37vRNBI

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 15, 2021