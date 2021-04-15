صورة عن عناق في زمن كورونا تفوز بجائزة أفضل صورة صحفية

فازت صورة لامرأة مسنّة تعانق ممرضة تلف نفسها بغطاء بلاستيكي واق بجائزة “وورلد برس فوتو” لعام 2021.

ورأت لجنة تحكيم المسابقة العريقة في مجال التصوير الصحفي أن الصورة، التي التقطها المصور الدنماركي مادس نيسن، تمثل رمزا “للأمل”.

وتجسد صورة نيسن أول عناق بعد عزلة طويلة استمرت خمسة أشهر لامرأة تبلع 85 عاما في دار للمسنين في ساو باولو مع ممرضة تلف نفسها بغطاء بلاستيكي واق من فيروس كورونا في أغسطس/ آب الماضي.

Just announced: the World Press Photo Foundation is proud to present the winner of the World Press Photo of the Year: ‘The First Embrace’ by Mads Nissen (@MadsNissenPhoto), @politiken/@panospictures! Discover the #WPPH2021 winning image: https://t.co/oSu2VbY8m4 pic.twitter.com/7oz37vRNBI — World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 15, 2021

وقال كيفن وي لي عضو لجنة التحكيم إن “الصورة التي ترمز لكوفيد-19 تخلد اللحظة الأروع في حياتنا، في كل مكان” وتجسد “الضعف والانسلاخ والبقاء” في نفس الوقت.

ونقلت صحيفة “بوليتيكن” الدنماركية عن نيسن، الذي حصل على الجائزة أيضا عام 2015، أن الصورة تمثل له “قصة أمل وحب في اللحظات الأصعب”.

Politiken-journalist Mads Nissen får tildelt World Press Photo of the Year for et billede, der indfanger længslen efter nærvær i en coronatid. #dkmedier #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/4t5PSZzv5v — Politiken (@politiken) April 15, 2021

كما نال المصور الدنماركي أيضا الجائزة الأولى “للصورة المفردة” في فئة “الأخبار العامة”.

وتنافس نحو 4300 مصور من مختلف أنحاء العالم للحصول على الجائزة وأرسلوا أكثر من 74 ألف صورة، رشح أعضاء لجنة التحكيم منها 45 صورة للتصفية النهائية.

وأقيمت حفلة توزيع الجوائز هذا العام عبر الإنترنت بسبب القيود المتصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد.