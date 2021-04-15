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شاهد: الرئيس الشيشاني “يصارع” بطل الفنون القتالية حمزة شيمايف

الرئيس الشيشاني يتشارك التدريبات مع المصارع حمزة شيمايف (إنستغرام)
الرئيس الشيشاني يتشارك التدريبات مع المصارع حمزة شيمايف (إنستغرام)
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202104:55 PM (مكة المكرمة)

نشر المصارع السويدي من أصل شيشاني حمزة شيمايف مقطع فيديو عبر صفحته على إنستغرام من داخل صالة رياضية وهو “يتعارك” ويتشارك التدريب مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

وأرفق بطل فنون القتال المختلطة “UFC” البالغ من العمر 26 عامًا، الفيديو بتعليق “التدريبات على قدم وساق تحت قيادة رئيس الشيشان”. ويبدو أنهما “يتعاركان” كجزء من التدريبات وفق قوانين المصارعة.

وأعلن شيمايف في وقت سابق، الاعتزال عن الرياضة. وفي وقت لاحق، قال الرئيس الشيشاني إنه تحدث مع المصارع وإنه سيستمر في النزال.

وبحسب تقارير إخبارية روسية، طار المقاتل إلى الشيشان في أوائل مارس/آذار الماضي بدعوة من قديروف الذي أقنعه سابقًا بعدم ترك الرياضة الاحترافية بسبب تراجع مستوى لياقته بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي الشيشان، وُعد شيمايف برسوم إعادة التأهيل والتعافي. ففي الجمهورية الواقعة شمال شرق القوقاز وتمثل إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية، يعتبرونه بطلهم ويتمنون له انتصارات جديدة.

ويبدو أن ظهور قديروف مع شيمايف جاء لرغبة الرئيس في مساعدة بطل الفنون القتالية على العودة إلى حلبة المصارعة لاسيما وأنه أحرز العديد من الانتصارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام روسية

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