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“تنظيم الدولة” يختطف فنانين في العراق.. برنامج خدع يثير استياء العراقيين (فيديو)

أثار البرنامج استياء كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي (يوتيوب)
أثار البرنامج استياء كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي (يوتيوب)
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202107:12 PM (مكة المكرمة)

أذاعت قناة تلفزيونية عراقية برنامج خدع جديداً أو ما يعرف ببرامج “الكاميرا الخفية” يظهر مجموعة تدعي أنها تابعة لـ”تنظيم الدولة” تختطف فنانين يحلون ضيوفا على البرنامج.

وأثار البرنامج استياء كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما يتعرض الضيوف له من ترهيب وفزع شديد في بلد يتسم بعمليات عنيفة على هذا الغرار غالبا ما تكون نهايتها مميتة.

وتدور فكرة البرنامج على استضافة أحد الفنانين العراقيين، لزيارة أحد المخيمات التي يقطنها النازحون في العراق، لكن الفنان يجد نفسه مختطفا من قبل أفراد من  تنظيم الدولة، ويتعرض لمخاوف كبيرة منها وضع حزام ناسف عليه، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء وعصب عينيه.

وضج نشطاء على مواقع التواصل بالبرنامج، وقال بعضهم إنه تسليط للضوء على دور “قوات الحشد الشعبي” وتعظيم له، نظرا لأنه في نهاية الخدعة تحضر قوات الأمن من “الحشد الشعبي” لإنقاذ ضيف البرنامج.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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