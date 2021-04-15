“تنظيم الدولة” يختطف فنانين في العراق.. برنامج خدع يثير استياء العراقيين (فيديو)

أذاعت قناة تلفزيونية عراقية برنامج خدع جديداً أو ما يعرف ببرامج “الكاميرا الخفية” يظهر مجموعة تدعي أنها تابعة لـ”تنظيم الدولة” تختطف فنانين يحلون ضيوفا على البرنامج.

وأثار البرنامج استياء كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما يتعرض الضيوف له من ترهيب وفزع شديد في بلد يتسم بعمليات عنيفة على هذا الغرار غالبا ما تكون نهايتها مميتة.

وتدور فكرة البرنامج على استضافة أحد الفنانين العراقيين، لزيارة أحد المخيمات التي يقطنها النازحون في العراق، لكن الفنان يجد نفسه مختطفا من قبل أفراد من تنظيم الدولة، ويتعرض لمخاوف كبيرة منها وضع حزام ناسف عليه، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء وعصب عينيه.

وضج نشطاء على مواقع التواصل بالبرنامج، وقال بعضهم إنه تسليط للضوء على دور “قوات الحشد الشعبي” وتعظيم له، نظرا لأنه في نهاية الخدعة تحضر قوات الأمن من “الحشد الشعبي” لإنقاذ ضيف البرنامج.

طنب رسلان.المفروض برنامج كامرة خف.يسوي مقلب بأنه داعش دخلت واختطفت الضيف. وبعدها القوات العراقية يحرروهم.تعرف معنى ان تشوف الموت بعينك؟ تعرف ممكن يسبب تراما مدى الحياة؟ نكدر نظهر بطولات الجيش والحشد بدون منلعب على هذا الوتر المقيت في تلك اللحظة. يسيطر العنف على كل شيء في العراق — Noor Ghaziنور غازي (@NoorGhazi20) April 14, 2021

على الفنان العراقي ان يحترم نفسه قبل مطالبة الاخرين بأحترامه .

هذا التجاوز لايمكن ان يتم لولا تساهل الفنان محمد هاشم مع هؤلاء المهرجين و سماحه ببث الحلقة دون محاسبة قضائية . https://t.co/Do097WfLIt — Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) April 15, 2021

شاهدت كامرا خفية على قناة اسيا لأرهاب احد الفنانيين واقتياده من قبل مجموعة ارهابية ومشاهد رعب وخوف

من الممكن ان يتعرض فيها الممثل للموت نتيجة الخوف والرهبة لو كنت انا بدل عن هذا الفنان لأقمة دعوى عليهم جميعاً وتسببت بسجنهم ففعلتهم هذه جريمة يحاسب عليها القانون — احمد الزيادي (@ahmedalzyade1) April 15, 2021

"طنب رسلان"برنامج مقالب جديد في رمضان،فكرته استضافة شخصية والاتفاق معه لزيارة عائلة نازحة.في طريقهم لزيارة العائلة يتعرضون للهجوم من قبل مجموعة مسلحة تمثّل تنظيم د١عش،الفنان محمد هاشم كان الضيف الأول للحلقة، بكى من الصدمة ولم يقوى على الكلام !! البرنامج لازم يتوقف عرضة ! pic.twitter.com/jQ5zHHo7Dv — sarahhussan🇮🇶💊 (@sarah2hussein98) April 14, 2021

#طنب_رسلان هو ترجمة حقيقية لمنهج وفكرة واسلوب وديدن وطريقة وديناميكية عمل #الحشد_الشعبي في #العراق..تمثيليات من 2014 لليوم..ومستمرين. — ⭕️ عمر الجمّال 🇮🇶 (@omaraljmmal) April 15, 2021

معقولة ؟! هاي شنوووو ؟!

كاميرا خفية يمعود نريد الشعب يضحك !.#العراق #رمضان pic.twitter.com/PlM7mVvJVO — ✪ علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@alifarhan85) April 15, 2021

برنامج يسمى (طنب رسلان) على قناة اسيا الفضائية ..

مرعب لدرجة ويتلاعب بطريقة وحشية بمشاعر الضيف

الفنان محمد هاشم كان الضيف الاول بكى كثيراً من شدة مامر به.وبقي ساكت لايقوى على الكلام

لاادري اين المتعة والمشاهد يتابع انسان يتعذب بهذه الطريق pic.twitter.com/fncaixtRw1 — غَيْث تقريبآ (@tqrybaan_) April 14, 2021