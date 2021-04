تم بطائرة مسيرة.. هجوم يستهدف مطار أربيل في إقليم كردستان العراق

قال مسؤولو أمن أكراد إن طائرة مسيرة ألقت متفجرات قرب قوات أمريكية متمركزة في مطار أربيل بشمال العراق في وقت متأخر الأربعاء ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

واستهدف هجوم مطار أربيل الدولي بكردستان في شمال العراق حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، نفّذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة، في آخر فصل من فصول التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.

ولم تتبن جهة الهجوم الذي سمع دوي انفجاره في كل أرجاء المدينة، ويأتي بعد نحو شهرين من هجوم صاروخي استهدف مجمعاً عسكرياً في المطار، تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة.

Tonight there was yet another #terrorist rocket – drone attack on #Erbil airport to undermine the security of #IraqiKurdistan. It seems the same #militia who targeted the airport two months ago are at it again. This is a clear & dangerous escalation.

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) April 14, 2021