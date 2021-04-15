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بعد تعرضها للضرب والتنمر.. انتحار طالبة في جنوب أفريقيا (فيديو)

تعرضت لوفونو للضرب من قبل زميلات لها في المدرسة (تويتر)
تعرضت لوفونو للضرب من قبل زميلات لها في المدرسة (تويتر)
14/4/2021

انتحرت طالبة، 15 عاما، في جنوب أفريقيا بعد تعرضها للضرب والتنمر من قبل زميلات لها في المدرسة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية في جنوب أفريقيا مقطع فيديو لواقعة ضرب الطالبة لوفونو.

كما تداولوا مقطعا لأخت لوفونو تقول فيه إنها انتحرت بعد تناولها جرعة زائدة من عقار طبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن متحدث باسم الشرطة أنه تم نقل لوفونو إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي، موضحا أن الفتاة قامت بحبس نفسها في غرفتها بعد الحادثة وعثرت عليها والدتها وهي فاقدة للوعي قبل أن تقوم بنقلها للمستشفى حيث توفيت لاحقا.

وذكر المتحدث أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وأطلق نشطاء في جنوب أفريقيا حملة إلكترونية على مواقع التواصل بعنوان “العدالة للوفونو”، للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف حالات التنمر في المدارس ومحاسبة مرتكبيها.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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