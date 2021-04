بعد تعرضها للضرب والتنمر.. انتحار طالبة في جنوب أفريقيا (فيديو)

انتحرت طالبة، 15 عاما، في جنوب أفريقيا بعد تعرضها للضرب والتنمر من قبل زميلات لها في المدرسة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية في جنوب أفريقيا مقطع فيديو لواقعة ضرب الطالبة لوفونو.

This girl Lufuno was bullied yesterday at mbilwi high school and she later committed suicide after the incident. #JusticeForLufuno pic.twitter.com/pplCvwR4Re

— Man’s NOT Barry Roux  (@AdvoBarryRoux) April 13, 2021