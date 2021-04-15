حفرة تنفث بخارا.. انفجار أنبوب مياه مغلية يؤدي إلى ابتلاع 3 سيارات (فيديو)

أدى انفجار أنبوب مياه مغلية لابتلاع 3 سيارات في مرآب قرب مركز تجاري في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، بحسب ما بينت لقطات صورها شهود عيان.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة سقوط 3 سيارات في حفرة من الماء المغلي ظهرت بسبب انفجار أنبوب مياه في مدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا.

كانت السيارات متوقفة في مرآب قرب مركز تجاري في المدينة الروسية، وإثر ظهور حفرة كبيرة ينبعث منها بخار، أخذت السيارات تنزلق ببطء الواحدة تلو الأخرى داخل الحفرة.

وعزا المكتب الصحفي لمجمع الوقود والطاقة الحادث إلى خلل تقني أحدث انفجارا في خط الأنابيب الرئيسي ما أدى إلى ظهور الحفرة، بحسب وسائل إعلام روسية.