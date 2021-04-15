البث الحي
الأخبار

الريال يطيح بليفربول ويصعد لقبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

14/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202101:06 AM (مكة المكرمة)

واصل ريال مدريد الإسباني حملته نحو استعادة لقب بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، الغائب عنه منذ ثلاثة أعوام، بعدما اقتنص تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

واستفاد الريال من فوزه 3 / 1 على ليفربول في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي، ليظفر ببطاقة الصعود للمربع الذهبي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.

بوداعه دوري الأبطال، خرج ليفربول من الموسم الحالي خال الوفاض (رويترز)

ورغم استحواذ ليفربول على الكرة في أغلب الفترات، لكنه فشل في استغلال الغيابات التي عانى منها الريال الذي افتقد خدمات العديد من نجومه في مقدمتهم القائد سيرخيو راموس وإيدين هازارد ورافاييل فاران وداني كارفخال، وعجز عن هز شباكه، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار التسعين دقيقة، ليفشل الفريق الأحمر في الثأر من خسارته 1 / 3 أمام نظيره الإسباني في نهائي نسخة البطولة عام 2018.

وبوداعه دوري الأبطال، خرج ليفربول من الموسم الحالي خال الوفاض، بعدما أخفق في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة لابتعاده عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، الذي يحمل لقبه حاليا.

في المقابل، سيكون الريال على موعد مع مواجهة إنجليزية أخرى في المربع الذهبي للبطولة، الذي عاد إليه منذ تتويجه بلقبه الأخير في البطولة، حيث يلاقي تشيلسي، الذي أطاح ببورتو البرتغالي من دور الثمانية أمس الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أكثر من 4 ملايين مشاهدة لمقطع للاعبة تعمدت عرقلة منافستها (فيديو)

تعمدت لاعبة أوكرانيا عرقلة منافستها (تويتر)

بعد تعرضها للضرب والتنمر.. انتحار طالبة في جنوب أفريقيا (فيديو)

تعرضت لوفونو للضرب من قبل زميلات لها في المدرسة (تويتر)

مصرع عامل في انهيار جسر تحت التطوير شمال مصر (فيديو)

مواطنون يحاولون انتشال جثمان العامل

“قلة تهذيب ووقاحة”.. أردوغان ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي (رويترز ـ أرشيف)
الأكثر قراءة

نصائح طبية للتغذية وتقوية المناعة في رمضان

تجنب المقليات والأرز والمعكرونة والحلويات المشرّبة عند الإفطار (ر ويترز)

الحيض لا يمنع المرأة من تلاوة القرآن

الإعلام الأمريكي وصفه بالبطل.. مصري ينهي مطاردة 40 شرطيا لمشتبه به هارب (فيديو)

احتفاء وسائل إعلام أمريكية بمصري ساهم بالقبض على مشتبه به هارب

أردوغان يكشف أسباب انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول”

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)