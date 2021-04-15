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إغماء على الهواء لمسؤولة دنماركية أثناء مؤتمر صحفي حول جهود التطعيم (فيديو)

لقطة من لحظة سقوط المسؤولة الدنماركية خلال مؤتمر على الهواء (مواقع التواصل)
لقطة من لحظة سقوط المسؤولة الدنماركية خلال مؤتمر على الهواء (مواقع التواصل)
15/4/2021-|آخر تحديث: 15/4/202103:37 PM (مكة المكرمة)

سقطت المسؤولة البارزة في وكالة الأدوية الدنماركية تانيا إريكسن، مغشيًا عليها أمام الكاميرات خلال مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الرسمي في البلاد.

وكتبت وكالة الأدوية الدنماركية في تغريدة لها أمس الأربعاء على تويتر “أغمي على رئيس قسم التيقظ الدوائي لدينا، تانيا إريكسن، خلال المؤتمر الصحفي اليوم حول جهود التطعيم ضد كورونا”.

وتابعت “لقد استعادت الوعي مرة أخرى وهي بخير، ولكن من أجل السلامة وكإجراء احترازي كان يجب عليها تخطي بقية المؤتمر، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى غرفة الطوارئ لفحصها.”

وخلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء، أعلنت تانيا تخلي السلطات الصحية الدنماركية عن استخدام لقاح أسترازينيكا في الوقت الحالي، وهذا يعني حذفه نهائيًا من برنامج التطعيم الدنماركي.

بعدها تحدث مدير المجلس الوطني للصحة سورين بروستروم خلال المؤتمر، عندما سقطت تانيا فجأة أرضًا وهرع إلى إنقاذها. وبعد فترة استراحة استؤنف المؤتمر.

وعملت تانيا إريكسن في وكالة الأدوية الدنماركية لما يزيد قليلاً عن أربع سنوات، ولديها خبرات عمل طويلة وخلفيات من شركات الأدوية الكبرى في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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