إغماء على الهواء لمسؤولة دنماركية أثناء مؤتمر صحفي حول جهود التطعيم (فيديو)

سقطت المسؤولة البارزة في وكالة الأدوية الدنماركية تانيا إريكسن، مغشيًا عليها أمام الكاميرات خلال مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الرسمي في البلاد.

وكتبت وكالة الأدوية الدنماركية في تغريدة لها أمس الأربعاء على تويتر “أغمي على رئيس قسم التيقظ الدوائي لدينا، تانيا إريكسن، خلال المؤتمر الصحفي اليوم حول جهود التطعيم ضد كورونا”.

Vi får rigtig mange søde hilsner til Tanja både her og via andre kanaler. Det betyder rigtig meget. Vi sender dem videre til hende allesammen. Mange tak til jer for tanker og ord. Vh. os — Lægemiddelstyrelsen (@LMSTdk) April 14, 2021

وتابعت “لقد استعادت الوعي مرة أخرى وهي بخير، ولكن من أجل السلامة وكإجراء احترازي كان يجب عليها تخطي بقية المؤتمر، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى غرفة الطوارئ لفحصها.”

وخلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء، أعلنت تانيا تخلي السلطات الصحية الدنماركية عن استخدام لقاح أسترازينيكا في الوقت الحالي، وهذا يعني حذفه نهائيًا من برنامج التطعيم الدنماركي.

➡️Meanwhile in Denmark… The head of Denmark's medicines agency, Tanja Erichsen, fainted during a press conference on the decision to stop using the Oxford-#AstraZeneca Covid vaccine. pic.twitter.com/Xti0p7Y5IS — Videokings 📹 (@videokings_tv) April 14, 2021

بعدها تحدث مدير المجلس الوطني للصحة سورين بروستروم خلال المؤتمر، عندما سقطت تانيا فجأة أرضًا وهرع إلى إنقاذها. وبعد فترة استراحة استؤنف المؤتمر.

وعملت تانيا إريكسن في وكالة الأدوية الدنماركية لما يزيد قليلاً عن أربع سنوات، ولديها خبرات عمل طويلة وخلفيات من شركات الأدوية الكبرى في البلاد.