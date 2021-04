غرق شخص وفقدان 12 بعد انقلاب سفينة قرب لويزيانا.. وفيديو يرصد المشهد المخيف

لقي شخص واحد مصرعه بينما تم إنقاذ ستة آخرون بعد انقلاب سفينة تجارية قبالة ميناء فورشون بولاية لويزيانا الأمريكية، الثلاثاء، بحسب ما أعلنت قوات خفر السواحل لوسائل إعلام محلية.

وبحسب سلطات الولاية فإن البحث استمر ليل الأربعاء عن 12 شخصًا فقدوا بعد انقلاب القارب الذي كان يقل 19 شخصًا في خليج المكسيك بالقرب من لويزيانا جراء هبوب عاصفة عاتية ظهر الثلاثاء.

وتلقى خفر السواحل رسالة استغاثة حوالي الساعة 4:30 عصر الثلاثاء بأن السفينة قد انقلبت، وقال النقيب ويل واتسون قائد قطاع خفر السواحل في نيو أورليانز، للصحفيين يوم الأربعاء، إنه تم إنقاذ ستة أشخاص في البحر ونقلهم بأمان إلى الشاطئ، فيما عثر على شخص ميت فوق سطح الماء.

ومساء الأربعاء، وبينما كانت العائلات تنتظر بفارغ الصبر الأخبار في محطة إطفاء محلية، قال خفر السواحل إن أطقم الإنقاذ بحثت في أكثر من 1440 ميلًا مربعًا.

#UPDATE #HappeningNow the @USCG & multiple #goodSamaritan rescue 6 people and searching for more from capsized vessel 8 miles south of #GrandIsle , #Louisiana

وقال واتسون في بيان إن “طواقم الإنقاذ تواصل بجد جهود البحث والإنقاذ عن الأشخاص المفقودين من السفينة المقلوبة، ونأمل دائمًا في إعادة هؤلاء الأشخاص بأمان ولم شملهم مع أصدقائهم وعائلاتهم”.

وأضاف “عندما وصل خفر السواحل يوم الثلاثاء، واجه رجال الإنقاذ موجات من سبعة إلى تسعة أقدام ورياح تتراوح من 80 إلى 90 ميلاً في الساعة”.

وأوضح أن خفر السواحل يجري تحقيقًا في سبب خروج السفينة إلى البحر في هذا الطقس الصعب.

وضربت موجة من الطقس القاسي ولاية لويزيانا يوم الثلاثاء، ما أدى إلى هبوب رياح تزيد عن 60 ميلاً في الساعة ومتوسط من ثلاث إلى خمس بوصات من الأمطار، وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وانتشرت أخبار انقلاب السفينة عبر بورت فورشون، وهي قاعدة عمليات رئيسية لشركات النفط والغاز البحرية وتلعب دورًا في تزويد البلاد بحوالي 18%من إمداداتها النفطية بالكامل، وفقًا للجنة ميناء لافورش الكبرى.

وقالت اللجنة إن أكثر من 400 قارب إمداد كبير تجتاز قنوات الميناء كل يوم ويتم نقل حوالي 15 ألف شخص شهريًا إلى مواقع النفط والغاز البحرية قبالة ميناء فورشون.

Please join @FirstLadyOfLA and me in praying for those who remain missing after yesterday’s capsizing off the coast of Grand Isle and for those who are working to rescue them. #lagov

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) April 14, 2021