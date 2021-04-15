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أكثر من 4 ملايين مشاهدة لمقطع للاعبة تعمدت عرقلة منافستها (فيديو)

تعمدت لاعبة أوكرانيا عرقلة منافستها (تويتر)
تعمدت لاعبة أوكرانيا عرقلة منافستها (تويتر)
14/4/2021

حقق مقطع فيديو للاعبة تعمدت عرقلة منافستها أكثر من 4.5 مليون مشاهدة على موقع تويتر.

ويظهر المقطع ناتيا بانتسولايا لاعبة منتخب أوكرانيا وهي تعترض طريق سارة مكفادين لاعبة أيرلندا الشمالية التي كانت في طريقها للمرمى مما تسبب في عرقلة الأخيرة.

ولم تتردد حكم المباراة التي كانت قريبة من المشهد في إشهار البطاقة الحمراء للاعبة أوكرانيا التي غادرت الملعب بهدوء.

ووقع الطرد في الدقيقة 87 بينما كانت أيرلندا الشمالية متقدمة بهدف في مباراة الإياب التي جمعت المنتخبين في تصفيات أمم أوربا للسيدات يورو 2022.

واستطاعت سيدات أيرلندا الشمالية تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوزهن 2-صفر، ليؤكدن تفوقهن ويتأهلن للبطولة بعد فوزهن في مباراة الذهاب 2-1.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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