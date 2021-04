أكثر من 4 ملايين مشاهدة لمقطع للاعبة تعمدت عرقلة منافستها (فيديو)

حقق مقطع فيديو للاعبة تعمدت عرقلة منافستها أكثر من 4.5 مليون مشاهدة على موقع تويتر.

ويظهر المقطع ناتيا بانتسولايا لاعبة منتخب أوكرانيا وهي تعترض طريق سارة مكفادين لاعبة أيرلندا الشمالية التي كانت في طريقها للمرمى مما تسبب في عرقلة الأخيرة.

ولم تتردد حكم المباراة التي كانت قريبة من المشهد في إشهار البطاقة الحمراء للاعبة أوكرانيا التي غادرت الملعب بهدوء.

The Northern Ireland vs Ukraine match contained one of the most cynical fouls I have ever seen. It is almost a work of performance art. pic.twitter.com/uRKVdQ1mId

— Scott Pack (@meandmybigmouth) April 13, 2021