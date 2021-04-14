وفاة صاحب أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ.. ما قصته؟

توفي برني مادوف الذي يقف وراء أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ بلغت قيمتها عشرات مليارات الدولارات عن 82 عاما في سجن في كارولاينا الشمالية حيث كان يمضي عقوبة بالسجن 150 عاما على ما أفادت مصلحة السجون.

وكانت طريقة الاحتيال الهرمية لهذه الشخصية البارزة في أوساط المال في نيويورك تقوم على أخذ المال من زبائن جدد ليوزع أرباحا أو يعيد الأموال للمستثمرين القدامى. وقد كشفت عملية الاحتيال هذه في ديسمبر/كانون الثاني 2008 خلال الأزمة المالية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في المكتب الفدرالي للسجون قوله في رسالة إلكترونية: “نؤكد أن برنارد مادوف توفي في 14 أبريل/نيسان 2021 في مركز بوتنر الطبي الفدرالي في كارولاينا الشمالية”.

وأوضحت الرسالة أن تحديد سبب الوفاة يتطلب رأي طبيب.

وفي فبراير/شباط 2020 قال محامي مادوف إن خبير المال السابق يعاني من مرض عضال ويريد أن يغادر السجن ليموت بسلام.

وأوضح المحامي براندون سامبل أن مادوف كان يعاني “من مرض قاتل في الكليتين بين مشاكل صحية أخرى”، بحسب الوكالة الفرنسية.

وكتب سامبل “خلص مكتب السجون في سبتمبر/أيلول 2019 إلى أن أمام مادوف أقل من 18 شهرا للعيش بسبب قصور في عمل الكليتين”.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” يومها أن مادوف يحتاج إلى كرسي نقال وعناية طبية على مدار الساعة. وطلب الإفراج عنه ليصلح العلاقة مع أحفاده ويموت في منزله لكن مكتب السجون رفض الطلب.

مادوف يخرج من محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك في يناير 2009 (غيتي – أرشيفية)

وضبطت السلطات الأمريكية حوالي أربعة مليارات دولار مرتبطة بمادوف وتهدف إلى إعادتها إلى عشرات آلاف المتضررين في العالم.

وكان مادوف رئيسا لبورصة ناسداك قبل أن يسقط في يد الشرطة بسبب عملية الاحتيال التي قدرت قيمتها بحوالي خمسين مليار دولار.

وولد برنارد مادوف يوم 29 أبريل/نيسان 1938 في نيويورك لأسرة يهودية، وتخرج في كلية هوفسترا عام 1960 متخصصا في العلوم السياسية.

وكان في خمسينيات القرن الماضي يشتغل سباحا محترفا مهمته إنقاذ المعرضين للغرق، كما عمل في تركيب مرشات الحريق.

ومنذ بداية شبابه طور علاقة خاصة مع المال، وراكم من إنقاذ الغرقى حوالي خمسة آلاف دولار أسس بها شركة استثمار وهو يومئذ لم يتعد من العمر 22 عاما.

وخلال عقد واحد فقط طور شبكة واسعة من العلاقات وأصبحت له لائحة عملاء تضم كبار الأثرياء خاصة من يهود نيويورك، قبل أن يلج عالم الاستثمار في القطاع المصرفي ويلمع نجمه في عالم المال مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وفي 29 يونيو/حزيران 2009 حكم على مادوف بالسجن 150 عاما، ولم يستأنف الحكم.