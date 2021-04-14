الإعلام الأمريكي وصفه بالبطل.. مصري ينهي مطاردة 40 شرطيا لمشتبه به هارب (فيديو)

أثنت وسائل إعلام أمريكية على سائق شاحنة مصري مقيم بالولايات المتحدة يدعى أحمد شعبان واصفة إياه “بالبطل”، إذ ساعد حوالي 40 شرطيًا في القبض على مشتبه به في جريمة قتل بلوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي، ما دفع وزيرة الهجرة المصرية للتعليق اليوم.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية لحظة استخدام السائق المصري لشاحنته من أجل إيقاف المشتبه به الهارب والذي قاد الشرطة في مطاردة مطولة، حينما أبطأ شعبان سرعة شاحنته وأوقفها بعرض الشارع ما أضطر الهارب للتوقف.

والمشتبه به هو مايكل كالب ريد (35 عامًا) وهو مطلوب في جريمة قتل وقعت في 28 مارس/آذار الماضي في حي أويلدال وسط مدينة كيرن كاونتي بكاليفورنيا، ولديه سجل طويل من جرائم الاعتداء والتحرش وحيازة الأسلحة وفق الشرطة.

وانتهت المطاردة أخيرًا في كليرمونت، بلوس أنجليس، بفضل جهود سائق الشاحنة أحمد شعبان، الذي اصطدم بسيارة المشتبه به بعد أن قطع عليه الطريق.

وقال شعبان لشبكة (سي بي إس لوس أنجليس) “انتظرته، ثم انتظرت اللحظة المناسبة فمنعته وضربته، لأنني لو لم أقم بذلك فسيقتل شخصًا آخر وكان هذا هو مبعث قلقي الرئيسي”.

من ناحيتها، تواصلت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم مع شعبان لتهنئته على احتفاء وسائل الإعلام الأمريكية به بسبب شجاعته الكبيرة، وفقًا لبيان نشرته الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وبحسب المنشور، قالت وزيرة الهجرة “فخورون بما فعله شعبان لأنه رسالة كبيرة تؤكد شجاعة المصريين”، مؤكدة أن المصريين بالخارج قوى ناعمة لا يستهان بها.

من ناحيته، أكد شعبان أنه فخور بكونه مصريًا وحريص على تعليم أولاده طارق وزين اللغة العربية والاعتزاز بهويتهم وحضارتهم وبلدهم، وفق منشور وزارة الهجرة.