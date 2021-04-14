منعوه من قراءة القرآن.. المعارض الروسي المعتقل “نافالني” يقاضي إدارة السجن

كشف المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني عن رفعه دعوى قضائية ضد إدارة السجن بسبب منعهم له من قراءة القرآن الكريم.

وكتب نافالني (44 عاما) عبر حسابه في إنستغرام أمس الثلاثاء أنه سيقاضي مسؤولي السجن “ليس بسبب رفضهم دخول الطبيب (سبب إضرابي عن الطعام)، وليس بسبب ظروف الاعتقال، ولكن بسبب الكتاب المقدس للمسلمين”.

وأضاف “إنهم لا يعطونني القرآن. وهذا أمر يزعجني كثيرًا. عندما سُجنت للمرة الأولى، قمت بعمل قائمة من التحسينات التي أريدها لنفسي، وسأحاول القيام بها في النهاية. ومن هذه البنود: دراسة وفهم القرآن والسنة النبوية”.

وتابع “كل من حولنا يناقشون الإسلام والمسلمين إلى ما لا نهاية، وبالطبع 99٪ منهم لا يفهمون أي شيء عن هذا الأمر. لكنني قررت أن أصبح بطل القرآن من بين السياسيين الروس غير المسلمين. فقد أدركت أن تطوري كمسيحي يتطلب دراسة القرآن أيضًا”.

واستطرد “كنت قد قررت بغرور أنني سأحفظه عن ظهر قلب! ولكن اتضح أن هذا مستحيل بالنسبة لي، فأي دراسة جادة للقرآن ينبغي أن يكون باللغة العربية فقط، فكيف لي أن أتعلمها هنا؟ إذن الخيار الوحيد هو شراء اثنين أو ثلاثة مجلدات من القرآن مع شروحات أشخاص مختلفين وقراءتها بعناية”.

وأردف “لكن في (معسكر الاعتقال الودود) يكرهون الكتب! لقد أتيت إلى هنا منذ شهر وجلبت مجموعة من الكتب وطلبت مجموعة أخرى، ولكن حتى الآن لم أحصل على أي منها لأنها جميعًا ينبغي فحصها للتأكد من خلوها من التطرف، وهو ما يستغرق ثلاثة أشهر وهذا تصرف غبي وغير قانوني”.

واختتم بالقول “منذ شهر وأنا أدير هذا الحوار باستمرار. لذلك كتبت بيانًا آخر إلى الرئيس ورفعت دعوى قضائية. حسنًا، إلى متى يمكن التحمل، وماذا الآن، ولا يمكنك قراءة القرآن الخاص بك؟ وعلاوة على ذلك فأنا الآن في اليوم الثالث عشر من الإضراب عن الطعام، وفي مزاج فلسفي للغاية”.

المعارض أليكسي نافالني وزوجته يوليا على متن الطائرة أثناء عودته إلى موسكو قبيل اعتقاله (رويترز)

واعتُقل نافالني في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد عودته من ألمانيا، التي مكث فيها أشهرًا للعلاج والنقاهة، بعد تعرضه الصيف الماضي للتسميم بواسطة غاز “نوفيتشوك”، الذي أنتج في العهد السوفيتي.

وكانت محكمة في موسكو قضت، في مطلع فبراير/شباط الماضي، بسحن المعارض الروسي البارز لمدة 3 سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بانتهاك شروط حكم سابق بالسجن مع وقف التنفيذ، ووفق محاميه، سيقضي نافالني 32 شهرًا في السجن.