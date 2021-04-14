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الحافلة تفحمت.. مصرع 20 شخصا في حادث سير جنوبي مصر (فيديو)

جانب من حادث تفحم حافلة على طريق أسيوط الصحراوي (مواقع التواصل)
جانب من حادث تفحم حافلة على طريق أسيوط الصحراوي (مواقع التواصل)
14/4/2021

أعلنت وزارة الصحة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، مصرع 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم حافلة مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط جنوبي البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وفي دراسة صدرت عام 2019- قدّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) تكلفة خسائر حوادث الطرق بنحو 29 مليار جنيه سنويًا (الدولار نحو 16 جنيها). وتعاني مصر من مشكلات عديدة تتعلق بالفساد في مجال المرور بشأن توقيع المخالفات والرشاوى وعملية ترخيص السيارات.

وارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 بنسبة 17.8% عن عام 2018، وفق نشرة سنوية للجهاز بشأن حوادث السيارات والقطارات.

وبحسب النشرة، ارتفع عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 بنسبة 12.9% عن العام السابق، كما ارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا في عام 2019، مقابل 23.2 حادثًا في 2018.

وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق.

بالنسبة لحوادث القطارات، بيّن الجهاز أن “معدل قسوة” تلك الحوادث قد ارتفع إلى 42.4 وفاة لكل 100 مصاب عام 2019، مقابل 34.3 وفاة لكل 100 مصاب في 2018.

وأواخر الشهر الماضي أعلنت وزارة الصحة مصرع وإصابة العشرات في حادث تصادم قطارين في سوهاج جنوبي البلاد، وأعلنت النيابة قبل أيام أن تعاطي المخدرات والتزوير وترك أبراج المراقبة وقت العمل، أمور تسببت في وقوع الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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