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مصرع عامل في انهيار جسر تحت التطوير شمال مصر (فيديو)

مواطنون يحاولون انتشال جثمان العامل
مواطنون يحاولون انتشال جثمان العامل
14/4/2021-|آخر تحديث: 14/4/202111:21 PM (مكة المكرمة)

لقي عامل مصرعه بعد انهيار جسر في شمال مصر كان يشارك في أعمال تجديده.

وقالت مواقع مصرية على وسائل التواصل الاجتماعي إن العامل كان يشارك في أعمال التجديد والإحلال لجسر في قرية الهوكس في محافظة كفر الشيخ شمال مصر، عندما انهارت فوقه كتلة خرسانية وسط الجسر ليسقطا معا في المياه.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو لعمليات انتشال جثمان العامل من قبل الأهالي وقوات الأمن.

 

وشهدت مصر مؤخرا انهيار عدد من الجسور والعقارات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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