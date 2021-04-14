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لقطات مؤثرة.. أم تلتقي ابنها المحرر بعد 17 عاما في سجون الاحتلال (فيديو)

اعتقل الاحتلال أكرم عام 2004 (تويتر)
اعتقل الاحتلال أكرم عام 2004 (تويتر)
14/4/2021-|آخر تحديث: 14/4/202109:43 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية فلسطينية مقاطع فيديو للحظة الإفراج عن الأسير أكرم حامد ولقائه بوالدته بعد اعتقال دام 17 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولم تنتظر الأم خروج ابنها من المعتقل واندفعت وهي تطلق الزغاريد لتلتقيه داخل الحاجز الفاصل وتحتضنه بقوة.

وأعربت الأم عن أمنياتها بإطلاق سراح جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي أكرم عام 2004 واتهمه بالمشاركة في عمليات عسكرية خلال انتفاضة الأقصى أدت إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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