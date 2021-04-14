لقطات مؤثرة.. أم تلتقي ابنها المحرر بعد 17 عاما في سجون الاحتلال (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية فلسطينية مقاطع فيديو للحظة الإفراج عن الأسير أكرم حامد ولقائه بوالدته بعد اعتقال دام 17 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولم تنتظر الأم خروج ابنها من المعتقل واندفعت وهي تطلق الزغاريد لتلتقيه داخل الحاجز الفاصل وتحتضنه بقوة.

شاهد| لحظات مؤثرة من استقبال الأسير أكرم حامد الذي أفرج عنه بعد 17 عامًا في سجون الاحتلال.#فلسطين #رمضان pic.twitter.com/whSciPDbaj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 14, 2021

وأعربت الأم عن أمنياتها بإطلاق سراح جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي أكرم عام 2004 واتهمه بالمشاركة في عمليات عسكرية خلال انتفاضة الأقصى أدت إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.