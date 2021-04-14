“قلة تهذيب ووقاحة”.. أردوغان ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العبارات المسيئة التي أطلقها رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بحقه بـ”قلة تهذيب ووقاحة”.

وقال أردوغان -ردا على أسئلة خلال لقائه شبانا أتراكا بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة- اليوم الأربعاء، إن “تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي تعكس بذاءة وابتذالا كاملين”.

وأضاف “بينما نأمل في نقل علاقاتنا إلى مستوى أكثر تقدما، وجه هذا الشخص المسمى دراغي ضربة لها”.

وقال أردوغان: “أنت (دراغي) شخص مُعين ولست منتخبا. كي تتمكن من استخدام هذه العبارة بحق أردوغان، عليك أولا أن تعرف تاريخك”.

وتأتي تصريحات الزعيمين الإيطالي والتركي إثر زيارة أجرتها رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوربي شارل ميشال إلى أنقرة الأسبوع الماضي.

وخلال استقبال المسؤولين الأوربيين، أجلست فون دير لايين على أريكة في جانب القاعة فيما أُجلس ميشال على كرسي إلى جانب أردوغان.

واُتهمت تركيا بالتدبير لذلك، لكنها رفضت أي انتقادات وقالت إنها اتبعت التوجيهات التي قدمتها إدارة البروتوكول الأوربية.

جلست رئيسة المفوضية الأوربية على أريكة بعدما جلس رئيس المجلس الأوربي على المقعد الوحيد المتاح بجوار أردوغان

والخميس الماضي، استدعت الخارجية التركية، سفير روما لدى أنقرة ماسيمو جياني، على خلفية تصريحات دراغي.

وأدان دراغي ما وصفها بـ”الإهانة” التي تعرضت لها فون دير لايين، ووصف الرئيس التركي بأنه “ديكتاتور”.

وأثار تعليق الزعيم الإيطالي سخط أنقرة، واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تصريحات دراغي “شعبوية، مسيئة وغير معقولة”.