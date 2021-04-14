أردوغان يكشف أسباب انسحاب تركيا من “اتفاقية إسطنبول”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن “اتفاقية إسطنبول” لم تجلب الاحترام للمرأة لا في تركيا ولا حول العالم.

جاء ذلك في كلمة خلال لقاء أردوغان عددا من الشبان الأتراك في مكتبة الأمة بالمجمع الرئاسي، في العاصمة أنقرة، نقلتها عنه وكالة الأناضول.

ولفت أردوغان إلى أن 11 دولة في الاتحاد الأوربي (لم يذكر أسماءها)، بصدد الانسحاب من اتفاقية إسطنبول في المستقبل القريب.

وأضاف متسائلا: “هل الدستور التركي يرفض العنف ضد المرأة؟ نعم يرفضه، وهنا يجب علينا الوقوف عند القانون رقم 6284 الخاص بحماية الأسرة والحد من العنف ضد المرأة، فهذا قانون موجود لدينا”.

وأردف أن “ممارسة العنف ضد المرأة في ديننا الإسلامي حرام، ويمكننا إعداد اتفاقية أعدل وأجمل وأقوى من تلك الاتفاقية”.

وتابع قائلا: “يمكننا إعداد اتفاقية أنقرة على سبيل المثال، والمضي في طريقنا من خلالها”.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، أعلنت تركيا انسحابها من “اتفاقية المجلس الأوربي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما” والمسماه بـ (اتفاقية إسطنبول).

وأوضحت الرئاسة التركية في بيان أعقب الانسحاب، أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، لكن “جرى التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية”.