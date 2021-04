يتجاوز طوله المتر.. سرقة “أكبر أرنب في العالم” (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية أن مجهولين سرقوا “أكبر أرنب في العالم” من منزل أصحابه.

وذكرت أنه تمت سرقة الأرنب داريوس، الذي يبلغ طوله 1.29 متر، من حظيرة كان يعيش فيها في حديقة منزل أصحابه في ستولتون بمنطقة روشستر مساء السبت الماضي.

ودعت الشرطة كل من لديه معلومة بشأن مصير الأرنب إلى الإدلاء بها.

🚨The hunt for Darius 🐇

We filmed with the bunny back in 2012, but @WMerciaPolice are now searching for him after he was stolen from his enclosure this weekend.

Standing more than 4ft tall, he's thought to be the largest rabbit in the world.

Read more: https://t.co/Ug2uQiq4Ra pic.twitter.com/hIEacxDuTp

— ITV News Central (@ITVCentral) April 13, 2021