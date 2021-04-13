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يتجاوز طوله المتر.. سرقة “أكبر أرنب في العالم” (فيديو)

أُدرجت موسوعة غينيس الأرنب داريوس بوصفه "أكبر أرنب على قيد الحياة" (تويتر)
أُدرجت موسوعة غينيس الأرنب داريوس بوصفه "أكبر أرنب على قيد الحياة" (تويتر)
13/4/2021-|آخر تحديث: 13/4/202110:41 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة البريطانية أن مجهولين سرقوا “أكبر أرنب في العالم” من منزل أصحابه.

وذكرت أنه تمت سرقة الأرنب داريوس، الذي يبلغ طوله 1.29 متر، من حظيرة كان يعيش فيها في حديقة منزل أصحابه في ستولتون بمنطقة روشستر مساء السبت الماضي.

ودعت الشرطة كل من لديه معلومة بشأن مصير الأرنب إلى الإدلاء بها.

ورصدت صاحبة الأرنب مكافأة مالية قدرها ألفا جنيه استرليني، أكثر من 2750 دولارا، لمن يساعد في إعادته.

وقالت إن الأرنب داريوس، الذي يبلغ من العمر 11 سنة، يتبع نظاما غذائيا خاصا بسبب سنه، وبالتالي فإن توقفه عن هذه الحمية يمكن أن يعرضه للموت.

وأدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الأرنب داريوس بوصفه “أكبر أرنب على قيد الحياة” سنة 2010.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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