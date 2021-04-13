مسعود أوزيل يتبرع بـ120 ألف دولار لأطفال الروهينغيا وسوريا والصومال

شارك النجم الألماني من أصل تركي، ولاعب فريق فنربهتشة، مسعود أوزيل، بمبلغ 100 ألف يورو (نحو 119 ألف دولار) في حملة تبرعات للهلال الأحمر التركي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، الثلاثاء، إن أوزيل شارك في حملة المنظمة لهذا العام بمناسبة شهر رمضان، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأضافت أنه من المخطط إنفاق المبلغ الذي تبرع به أوزيل لتوزيع 2800 طرد مساعدات غذائية على المحتاجين في تركيا، و1000 طرد في إندونيسيا، و750 طردا في مخيمات مسلمي الروهينغيا اللاجئين في بنغلاديش.

وأردفت أنه سيتم أيضا تقديم وجبات إفطار على أطفال أيتام في إدلب السورية، والعاصمة الصومالية مقديشو، طوال الشهر الفضيل.

وتضمن البيان، تصريحا لرئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، أوضح فيه أن أوزيل يواصل زرع البسمة في أوجه آلاف الأطفال، في دول عديدة مثل تركيا والصومال وسوريا، منذ عدة سنوات.

وأضاف أن أوزيل شارك في حملة المنظمة لهذا العام بمبلغ 100 ألف يورو، داعيا أصحاب الخير لمد يد العون للمحتاجين في هذا الشهر الفضيل أسوة به.

وفي ديسمبر/كانون أول 2019 استنكر مسعود أوزيل والذي كان يلعب في نادي آرسنال الإنجليزي آنذاك صمت العالم الإسلامي على الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيغور في إقليم شنغيانغ.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شنغيانغ” أي الحدود الجديدة.