لهذا السبب.. غوتيريش يحث على فرض ضريبة على أغنياء تربحوا أثناء جائحة كورونا

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات على بحث فرض ضريبة على الأغنياء الذين جنوا أموالا أثناء جائحة فيروس كورونا، وذلك في مسعى لخفض التفاوت الصارخ في توزيع اللقاحات.

وأبلغ غوتيريش اجتماعا للأمم المتحدة حول تمويل التنمية أمس الإثنين “يجب علينا أن نتأكد من أن الأموال تذهب إلى حيث تكون الحاجة ماسة إليها”.

وأشارت أحدث التقارير إلى قفزة قدرها 5 تريليونات دولار في ثروة أكثر الأغنياء في العالم العام المنصرم، وقال غوتيريش “أحث الحكومات على دراسة فرض ضريبة تضامن أو ثروة على أولئك الذين ربحوا أثناء الجائحة، لتقليل التفاوت الصارخ”.

وكرر غوتيريش أيضا دعوته لجعل لقاحات كوفيد-19 متاحة لكل الدول، ودعا إلى مزيد من الأموال لضمان تمويل كامل لمشروع كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

آلية “كوفاكس” تهدف لتوفير اللقاح للدول الفقيرة (رويترز)

فشل العمل المتعدد

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لأن مكافحة جائحة كورونا، أثبتت حتى الآن أنها فشلت على مستوى العمل المتعدد الأطراف، سواء تعلق الأمر بالتطعيم أو بالمساعدات الاقتصادية.

وأوضح -في كلمته أمام منتدى حول تمويل التنمية- أن دعم الاستجابة العالمية المنصفة والانتعاش الاقتصادي في مواجهة الجائحة هو اختبار للتعددية، وقال “هذا اختبار فشلنا فيه حتى الآن”.

وأوضح أن التطعيم هو مجرد مثال واحد، مشيرا إلى أن نحو 75% من اللقاحات التي أعطيت تتركز في 10 دول فقط حول العالم، وأن العديد من الدول لم تبدأ بعد في تحصين العاملين الصحيين والمواطنين الأكثر ضعفا.

وأكد أن نقص التضامن نفسه ينطبق على المساعدات الاقتصادية، إذ قامت بعض الدول باعتماد برامج إغاثة بمليارات الدولارات، في حين أن العديد من الدول النامية تواجه عبء ديون يستحيل التغلب عليه، ما يجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال.

وقال إن جائحة كورونا تسببت بأكثر من “3 ملايين حالة وفاة منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2019 .. وفي أسوأ ركود منذ 90 عاما، وأعادت نحو 120 مليون شخص إلى الفقر المدقع، بينما فقد العالم ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل”.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.. تحذير وتفاؤل

تحذير.. وتفاؤل

من جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس “هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي يشهد زيادة في عدد الإصابات، والأسبوع الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الوفيات”.

وأوضح في مؤتمر صحفي أمس أن العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط شهدت زيادة حادة في عدد الإصابات، رغم إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم.

وذكّر مجددًا بأن اللقاحات أدوات حيوية وقوية لمكافحة الوباء، لكنه دعا إلى ضرورة اتباع الإجراءات التي نجحت في درء الفيروس، من التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وغسل اليدين والتهوية والفحص.

وقال غيبرييسوس إن منظمة الصحة العالمية لا تريد أن ترى عمليات إغلاق لا نهاية لها، لكن في الوقت الحالي، في العديد من البلدان، وحدات العناية المركزة مكتظة والناس يموتون، ويمكن تجنب ذلك تمامًا”.

مناشدات مستمرة بضرورة توفير اللقاحات للدول الفقيرة

وأكد أن الدول الأفضل أداءً هي تلك التي اتخذت “مزيجًا من الإجراءات المدروسة والمحسوبة والمرنة والمستندة إلى البيانات”.

وقال تيدروس إنه على الرغم من أن الوباء “لم ينته بعد، فهناك العديد من الأسباب للتفاؤل، فقد ظهر انخفاض في عدد الإصابات والوفيات في الشهرين الأولين من العام أنه يمكن وقف هذا الفيروس ومتحوراته”.

وختم بالقول “من خلال تضافر الجهود لفرض تدابير للحفاظ على الصحة العامة والتطعيم المنصف، يمكننا السيطرة على هذا الوباء في غضون أشهر، وأن ذلك يعتمد على القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومات والأفراد كل يوم”.